香港科技探索旗下HKTVmall英國無人店結業 IG貼「R.I.P」自嘲
更新時間：12:04 2025-12-08 HKT
HKTVmall母公司香港科技探索（1137）自2023年8月在英國曼徹斯特開設首家無人商店「In:Five」，惟事隔兩年多，該店上周於Instagram官方帳號宣布停運，更配以「R.I.P.」字眼自嘲。香港科技探索股價半日跌1.38%，暫報1.43元。
全英僅餘一間分店試業
帖文同時指出，位於曼徹斯特MediaCity（媒體城）的分店目前正在邀請用家測試中；目前全英亦僅餘一間分店仍在試業中。
事實上，HKTV在2024年年報中表示，英國無人商店的發展正面對重大技術障礙，導致項目延誤超出了最初的時間表。報告指出，儘管工程團隊已盡全力應對，但受限於當地複雜的監管法規及技術難題，前進之路仍高度複雜。
