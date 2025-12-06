C朗拿度入股AI初創Perplexity 設專區與球迷互動 「球王」商業王國涵蓋服裝、酒店、電影

葡萄牙足球巨星基斯坦奴·朗拿度（C朗拿度）入股估值200億美元的AI初創企業Perplexity AI，拓展其商業版圖至打入人工智能（AI）領域。這位身家達14億美元（折合約109億港元）的「球王」，商業投資足跡早已遍布全球，並善用個人品牌CR7「搵真銀」，包括今年在香港開設的CR7博物館，以及CR7品牌的服裝、香水，以至酒店、 電影製作等。

將推出更多互動體驗及周邊

C朗拿度拿度及Perplexity AI沒有披露具體投資規模及財務條款，Perplexity AI指雙方簽署了全球合作夥伴關係，並在搜索引擎內上線「C朗拿度互動專區」，讓球迷能夠實時提問並生成個性化內容。

Perplexity AI又表示，C朗拿度本人正是其產品的深度用戶，未來雙方將陸續推出更多內容、互動體驗及獨家周邊。為了紀念互動專區上線，Perplexity還發佈了一支90秒短片，片中兩名年輕球迷討論C朗拿度的職業數據，包括金靴獎以及多次金球獎的成績。

C朗拿度在社交媒體上分享投資Perplexity AI原因。

C朗拿度在社交平台X上表示：「好奇心是成就卓越的必要條件。當你每天堅持提出新問題時，你就能獲得成功。這就是為甚麼我自豪地宣布我對Perplexity的投資。」他又落力為Perplexity宣傳，指Perplexity深知卓越始於求知慾，期望鼓勵世界不斷提問。

Perplexity AI估值200億美元

Perplexity AI成立於2022年，短短三年迅速崛起成為增長最快的AI企業之一，定位為Google的直接競爭對手，主打「無廣告、直接給出答案」的搜索體驗。今年9月，這家初創企業在新一輪融資中估值飆升至200億美元，隨後加速佈局企業版AI工具、付費訂閱及海外市場。

Perplexity已開設C朗專區，讓用戶透過提問了解球王小知識。

據《彭博》早前估計，C朗拿度身家已達14億美元，成為首位身家超過十億的足球員。該評估涵蓋C朗拿度職業生涯總收入、投資及代言合約。據統計，2002年至2023年間，他在歐洲足壇的薪金收入已超過5.5億美元，加上與Nike、Armani、Samsung、Louis Vuitton等品牌的代言合約為他帶來巨額收入。

C朗拿度2023年離開歐洲，加盟沙特阿拉伯球會艾納斯，簽下年薪約1.77億鎊（約17.7億港元）的天價合約，今年初他又與艾納斯續約兩年，據報價值超過2.98億鎊（約30億港元），並持有球會股份，財富因此更上一層樓。

C朗拿度今年8月訪港，到訪其香港博物館。

CR7品牌價值料逾9億港元

除了今次投資AI初創，C朗拿度的商業投資足跡早已遍布全球，涵蓋多個行業，旗下CR7品牌涵蓋服裝、鞋類、香水、日常配飾、以至健身房，據報品牌價值估計超過1億歐元（折合逾9億港元）。CR7品牌今年7月便在尖沙咀K11 MUSEA開設亞洲首間CR7生活博物館，展示C朗拿度職業生涯的互動展覽、獎盃及珍貴紀念品。

CR7品牌服裝。

據外媒統計C朗拿度近年投資還包括酒店、醫療、媒體公司、電影製作等：

Pestana CR7酒店

與Pestana集團合作，投資7,500萬歐元在葡萄牙豐沙爾、里斯本、西班牙馬德里、摩洛哥馬拉喀什及紐約開設豪華酒店。

位於葡萄牙里斯本的Pestana CR7酒店。圖片來源：酒店網站

Insparya植髮診所

專注頭髮治療的醫療集團，2019年於馬德里開設首家診所，現已擴展至葡萄牙、意大利及阿曼。

UR-Marv電影製作公司

2025年4月在倫敦與英國電影製作人Matthew Vaughn合作成立，已製作兩部動作片。

Vista Alegre投資

購入葡萄牙著名瓷器和水晶公司10%股份，投資1,730萬歐元，還收購了Vista Alegre西班牙30%的股權。

Medialivre媒體集團

投資葡萄牙媒體公司，擁有《Correio da Manhã》、《Record》等多個知名媒體品牌。

Whoop運動表現公司

2024年5月投資的美國運動科技公司，該公司自2012年以來已籌集超過4億美元風險資本。

WOW FC MMA格鬥推廣公司

2025年投資的格鬥運動項目，計劃在沙特阿拉伯舉辦比賽。

Padel City運動中心

2025年在里斯本投資超過500萬歐元建設槳球運動中心。

Jacob & Co手錶品牌

合作推出以C朗拿度命名的奢侈手錶系列，包括Flight of CR7和Heart of CR7型號。

房地產投資

在葡萄牙里斯本擁有多處豪宅，包括在卡斯卡伊斯建造面積899平方米的豪宅。

相關文章：福布斯｜C朗拿度第6次當福布斯年度最高收入球員 收入多次席美斯1倍