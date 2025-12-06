港投公司年報「耐心」地修飾辭令｜藍血工廠

香港投資管理有限公司（HKIC）交出了那份千呼萬喚的2024年年報 ，封面設計得頗有「國際大都會」的氣派，維港天際線藍得令人心醉 。這本厚厚的文件，洋溢著一種名為「耐心資本」的哲學氣息 。在這個急功近利的時代，「耐心」二字，聽起來就像一位穿著燕尾服的英國管家，勸你不要急著看賬單，先喝杯伯爵茶。

這份報告最令人玩味之處，不在於寫了甚麼，而在於沒寫甚麼。

「1元帶動6元」錢從何來

首先，官方宣稱投資組合中，香港項目佔比34%，內地佔62% 。這個比例的「大增」，若是與幾年前的一片空白相比，當然是天文數字。但細看這些所謂的「香港故事」，大多是像思謀（SmartMore）、百圖生科（BioMap）、銀河通用（GalaxyBot）這類「硬科技」新貴。它們固然在香港設了個辦公室，或者與本地大學簽了幾紙合作協議 ，但其根基與血脈，究竟是流著香江的血，還是純粹借個「超級聯繫人」的招牌出海，明眼人心中有數。將這些過江龍統統歸類為「香港佔比」，在統計學上，誠然是一種「講好香港故事」的高超藝術。

更令人好奇的是那著名的「1元帶動6元」槓桿神話 。年報聲稱，港投公司每投1元，就能引來市場6元的資金。這聽起來像極了聖經裡的「五餅二魚」。然而，這6元是從哪裡來的？報告裡語焉不詳。究竟是國際大鱷聞風而至，還是那些拿了港投公司資金的普通合夥人（GP），為了湊數而把自己的舊錢、或是左手交右手的關聯資金也算進去？

合作GP名單何不大方列出

這就引出了另一個巨大的黑洞：General Partners（GP）在哪裡？年報裡提到了與戈壁創投（Gobi Partners）搞了個「G-RIF」基金 ，也提到了Brizan Ventures ，但對於那一張據稱已投資超過150個項目的龐大清單 ，合作的GP名單卻如國家機密般隱諱。在西方文明的金融世界，Sovereign Wealth Fund（主權基金）的運作講究的是Transparency（透明度）。既然是用納稅人的幾百億去「博」，為何連跟誰以此為伍都不能大大方方列出來？是怕公眾知道某些GP的背景太過「紅色」？還是怕被人發現這個圈子其實小得可憐，來來去去都是那幾位「老朋友」在圍爐取暖？

最諷刺的，莫過於那種「報喜不報憂」的東方美德。年報裡全是「獨角獸」、「上市申請」、「戰略合作」 ，彷彿這640億資產是一個只賺不賠的聚寶盆。坊間盛傳、一度鬧得沸沸揚揚的「哪吒汽車」風波，在整份報告裡竟然「人間蒸發」。如果港投公司真的如傳聞般涉足其中，或者曾與這類後來「爆煲」或陷入困境的企業有過接觸，年報的沉默，便不是「耐心」，而是「心虛」。一份專業的投資報告，若連Risk Management（風險管理）的失敗案例都沒勇氣面對，只會堆砌「營運利潤23億」 這種數字遊戲，那麼它的參考價值，恐怕還不如馬會的賠率表。

納稅人需清清楚楚流水賬

所謂「耐心資本」 ，在這個瞬息萬變的金融戰場，有時不過是「套牢」的委婉說法。當資金變成了長期無法退出的「不動產」，當局者便只好告訴你：請有耐心，國家在下一盤很大的棋，目的是「重塑香港新想像」 。

只是，納稅人的錢不是神學，不需要這種充滿禪意的想像。他們需要的，或許只是一份清清楚楚、連失敗都敢寫進去的流水賬。但在這個連「哪吒」都不能提的魔幻現實裡，期待這種透明度，看來我們需要的不是耐心，而是幻想。

藍血工廠