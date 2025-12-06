租金接近供樓成本 遠東發展邱達昌料樓市已見底

遠東發展（035）執行董事、主席兼行政總裁邱達昌認為，香港樓市已見底，並指當前租金水平已接近供樓成本，而從歷史經驗看，此情況通常代表樓市見底。他預期，隨着美國減息步伐延續、人民幣走強而美元偏弱，內地購買力將持續流入，香港住宅市場將重回（is coming back）。邱達昌透露，近期多間發展商已陸續上調售價，該公司亦隨市場調整定價。據其了解，香港新樓買家中約40%至50%來自內地，此需求有望帶動今年新樓成交量突破2萬套。

遠展料未來核心業務收入破百億

遠展首席財務總監張偉雄表示，將在未來兩年聚焦降低負債。針對今年9月底到期的27億港元融資，過半已完成續貸或償還，餘下部分將於明年分批協商，並獲主要合作銀行支持。

邱達昌稱，該公司冀於兩年內將調整後槓桿比率降至約50%至55%，認為降到該比例後，才有動力重新買地。其執行董事兼聯席董事總經理邱詠筠補充，減債是核心目標，後續會繼續推進資產處置，優先考慮出售部分五六星級酒店權益，又認為中日關係緊張對香港零售業影響有限。而香港正推行「盛事經濟」，旗下酒店在演唱會、體育賽事期間，房價可從平日千餘港元大幅上漲至4000至5000元。故遠展未來將進一步挖掘體育、文化旅遊等IP的潛力，以持續提升酒店營運效益。

土儲分布香港、內地、英國及澳洲

邱達昌稱，該公司土儲充足，分布於香港、內地、英國及澳洲，若全數售罄，預計可實現1000億元盈利。未來將持續聚焦核心業務，目標營業額突破百億元，其中六七十億元來自樓盤銷售，三四十億元來自酒店等持續性收入。

旗下啟德柏蔚森項目已累售792伙，套現近56億元，預計未來3個月內還清項目銀行借貸。下半年將以「重價」方式銷售，未來不排除加價3%至4%。邱達昌透露正與政府商討藍地站及荃灣油柑頭地皮兩幅地皮的補地價。長遠而言，看好旗下萬餘個住宅單位，及上海數千個舖位和長租公寓項目的租賃潛力，料未來十年租金收益將強勁增長。

