「大疆教父」回湘創業 捧出估值百億IPO 劍指2026年盈利

據星島環球網報道，在歷經三次遞交招股書後，「大疆教父」李澤湘與矽谷資深專家馬濰聯合創立的希迪智駕科技股份有限公司（下稱「希迪智駕」），終於在港股上市進程中取得關鍵突破。

11月底，希迪智駕通過了港交所主板聆訊，以18C規則推進IPO，中金公司、中信建投國際、平安證券（香港）擔任聯席保薦人。公司有望成為首家登陸港股的商用車自動駕駛企業，12月1日，其已啟動上市前PDIE（Pre-Deal Investor Education），目標規模約1.5億—2億美元。

希迪智駕正身處一個高速增長但競爭日趨白熱化的賽道。在智慧礦山「無人化」政策持續加碼下，露天無人駕駛礦卡市場迎來爆發。這一賽道吸引了多方巨頭入局，包括華為聯合徐工、華能布局產業協同，中科院孵化的中科慧拓深耕技術落地，易控智駕等同業公司也加速上市進程，這使得行業「第一股」之爭變得異常激烈。

在此背景下，上市進度暫時領先的希迪智駕有望拔得頭籌。然而，公司持續虧損的現狀也成為市場關註的焦點。針對盈利質疑，其聯合創始人、副董事長兼首席架構師馬濰近期在一場調研中回應稱，虧損主要受大額員工股權激勵支出影響，剔除該部分後實際虧損可控，並預計公司可在2026年實現正向盈利。

非現金股權激勵拖累利潤

2017年，「大疆教父」的湘籍科學家李澤湘返鄉創業，與馬濰一起創立了長沙智能駕駛研究院，後更名為「希迪智駕」。公司現為國內商用車自動駕駛賽道的頭部企業，業務主要覆蓋自動駕駛礦卡、智能物流車解決方案以及車路協同（V2X）等關鍵技術領域。有別於其他企業主攻乘用車自動駕駛的路徑，該公司錨定礦區、物流園等封閉場景作為商業化突破口。

在封閉場景中，礦區的「無人化」需求尤為迫切。馬濰在近期接受《星島》等媒體調研時指出，礦區具有市場及政策雙重剛需。

一方面，礦區作業環境極端，粉塵大、路況復雜、位置偏遠，安全風險高，疊加年輕人對高風險駕駛崗位的從業意願持續走低，少人化乃至無人化成為礦企降本增效的必然選擇；另一方面，國家礦山安監局等七部門於2024年4月出臺的政策明確要求，到2026年全國煤礦智能化產能占比不低於60%，智能化工作面數量占比不低於30%，政策紅利進一步催化市場需求。

這一趨勢並非中國獨有，全球目前都存在降本增效與生產安全的核心訴求。第三方機構預測，全球礦區無人駕駛解決方案的市場規模將從2024年的50億元（人民幣，下同）攀升至2030年的580億元。

在行業的東風下，希迪智駕業務規模持續擴張。招股書顯示，2022年-2024年及2025年上半年，公司服務的客戶數量從44名迅速增長至152名；截至2025年上半年，已交付304輛自動駕駛礦卡及100套獨立自動駕駛卡車系統，並收到357輛自動駕駛礦卡及290套獨立自動駕駛卡車系統的指示性訂單。

從經營業績來看，2022-2024年，希迪智駕的收入從0.31億元迅速增長至4.10億元，年復合增長率為263.1%；2025年上半年則同比增長57.9%至4.08億元。這主要由於封閉環境自動駕駛解決方案的銷售量增加，以及對應客群擴大，目前該業務的收入貢獻已接近93%。

不過，與高增長收入形成反差的是，虧損規模卻呈擴大態勢。2022年-2024年，公司凈虧損累計10.99億元，其中去年虧損5.81億元；2025年上半年虧損擴大271.3%至4.55億元。這種「增收不增利」的表現，也成為其沖刺上市過程中，外界所關註的核心爭議點。

針對市場質疑，馬濰回應稱，虧損擴大主要受大額非現金員工股權激勵開支影響，剔除這部分後實際虧損在可控範圍內。數據顯示，2024年及2025年上半年，希迪智駕以股份為基礎的付款（即向管理層及關鍵員工授出股權獎勵）分別為3.14億元、2.67億元，經調整凈虧損分別為1.27億元、1.11億元。

馬濰還透露了盈利時間表，即預計2025年公司可接近盈虧臨界點，至2026年或實現正向盈利。

競爭白熱化倒逼持續投入 借IPO補充「彈藥」

面對礦區自動駕駛礦卡的龐大藍海市場，近年來國內玩家加速湧入，賽道競爭日趨白熱化。

除了希迪智駕，布局這一領域的企業既有踏歌智行、中科慧拓（由中國科學院自動化研究所孵化）等早期入局者，也有華能睿馳這類手握徐工、華能、華為等巨頭資源的實力玩家。此外，包括臨工重機、三一重工等主機廠也憑借產業鏈優勢跨界布局，行業競爭呈現多維度。

而賽道集中度高的特點，則進一步加劇了競爭壓力。招股書顯示，2024年按收入計算，中國的自動駕駛礦卡解決方案市場中，前五大市場參與者的市場份額合計約97%，其中希迪智駕以12.9%市場份額排行第三。這意味著，希迪智駕若想繼續鞏固甚至提高市占率，需要在技術叠代、人才儲備、市場拓展等多方面持續加大投入，這對公司的資金實力提出了更高要求。

為應對競爭，希迪智駕始終保持高強度投入。2022年-2024年及2025年上半年，公司研發開支分別為1.11億元、0.90億元、1.93億元及1.51億元，分別占當期收入的355.8%、68.2%、47.1%及37.0%；截至今年上半年末，公司研發團隊占員工總數的54.1%。

同時，馬濰亦提及，希迪智駕采用「硬科技產品公司」定位，專註銷售自動駕駛整車或系統，不涉足客戶後續運營。這種「不與客戶爭利」的商業模式，雖然犧牲了技術授權、運營服務等持續收益，卻也成了其獲取市場信任、拓展客戶的獨特優勢。

而持續的競爭壓力與高額研發投入，使得希迪智駕本次港股上市的募資需求、估值合理性備受市場關註。

從估值來看，該公司已進行8輪融資，引入了紅杉資本、新鼎資本、聯想、百度、湘江國投等機構，IPO前估值約90億元，恰好滿足港交所18C規則100億港元（折合約人民幣89億元）的最低估值門檻。但在表觀虧損超10億元的背景下，這一估值未來是否能得到進一步提升還有待觀察。

作為支撐未來競爭與研發的關鍵，希迪智駕本次港股上市的募資規劃與時間點目前已逐步明晰。鑒於公司與投資人之間還存在對賭協議，即2026年2月5日前需完成上市，否則可能觸發回購條款，外界預測，其不久後就將啟動招股程序。

12月4日，《星島》就上市節點事宜向希迪智駕求證，對方表示，相關安排以官方公告為準。