Google推出Workspace Studio 不懂編程也可自訂AI代理

更新時間：15:06 2025-12-05 HKT
許多企業明知AI Agent能自動處理複雜任務，也想靠它降本增效，但就難以融入實際業務。對此，Google新推出的Workspace Studio就可以幫到手，它以Gemini 3多模態理解能力為基礎，能夠「設計、管理與共享AI代理」，即使不懂編程或專用語法，用戶也能夠創建自訂AI代理，在幾分鐘內就可打造能理解上下文且具推理能力的自動化流程。

用戶只需輸入指令，系統即會自動構建相應代理。
三步讓AI代理自動執行工作

與傳統的自動化流程不同，以Gemini 3為核心的Workspace Studio AI代理能分析情感、生成內容、進行智能優先排序及智慧通知等。實際上，Workspace Studio的AI代理主要由三大部分組成，包括：

觸發器（Starters）：設定啟動條件，如特定時間、接收指定聯絡人的電郵。
執行步驟（Steps）：決定代理的工作，如起草回覆、新增文件內容或提取資訊。
自訂可變因素（Variables）：設定步驟中的變項，例如套用Gemini回覆、訊息發送者或表格回應等。

按照以上三項，無需利用編程，非工程背景的一般用戶也可以將不同步驟做成節點，串成流程，自訂AI代理，讓代理自動執行工作。

可與主流辦公軟件聯動

現時，Workspace Studio能夠整合Gmail、Chat、Drive及其他Google生產力應用，以及Asana、Jira、Mailchimp、Salesforce等外部主流辦公軟件。

全面開放給企業版用戶

實際操作上，以Gmail為例，用戶只需輸入指令：「若電郵內有需要回覆的問題，將其標記為待回覆並在Chat中通知我」，系統即會自動構建相應代理。AI代理就能進一步從電郵及附件中抽取重要資訊，如行動項目、發票編號等。此外，用戶可以與團隊共享AI代理，加強協作。

另外，使用AI代理時，用戶無需開啟新頁面，可透過網頁版應用右上角的快捷圖標啟用。另外，用戶可以查看專屬網站管理相關功能，頁面內包含「探索」、「我的代理」與「活動記錄」等分頁。

使用AI代理時，用戶無需開啟新頁面，可透過網頁版應用右上角的快捷圖標啟用。
據官方稱，Workspace Studio已全面開放給企業版（Business 與 Enterprise）用戶。

