Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國兩黨擬立法禁止英偉達對華出口AI晶片 參議員稱國家安全至關重要

商業創科
更新時間：11:45 2025-12-05 HKT
發佈時間：11:45 2025-12-05 HKT

據彭博報道，美國共和及民主兩黨計劃提出立案，將禁止英偉達（NVDA）向中國出口先進人工智能晶片。

該法案名為《安全可行出口法案》(Secure and Feasible Exports Act, SAFE Act)，將命令商務部至少30個月內停止向包括中國和俄羅斯在內的競爭對手發放晶片銷售出口許可證。任何比已獲准出口到這些國家的處理器更強大的晶片都將受到該措施約束，包括AMD及Alphabet旗下Google的晶片。

擬禁售H200及Blackwell

據報道，參議院外交關係委員會的關鍵共和黨和民主黨成員支持這項立法，稱將有效禁止英偉達向中國客戶銷售其H200 AI晶片或更先進的Blackwell產品。共和黨參議員Pete Ricketts表示，該法案對於維持美國在人工智能領域超越中國的優勢至關重要。他在一份聲明中說：「最好的AI晶片由美國公司製造。拒絕北京獲取這些AI晶片對我們的國家安全至關重要。」

《安全可行出口法案》的出現，是在英偉達行政總裁黃仁勳與參議院銀行委員會共和黨成員閉門會面的一天之後，該委員會對出口管制計劃具有管轄權。黃仁勳周三又與美國總統特朗普進行了私下會面，英偉達表示他們討論了出口管制，但拒絕提供具體細節。

英偉達發言人回應《安全可行出口法案》時表示，正如總統的AI行動計劃明智地認識到的那樣，世界各地的非軍事企業應該能夠選擇美國技術，促進美國就業並促進國家安全。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
19小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
7小時前
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
奇聞趣事
6小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
突發
11小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
18小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
19小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
14小時前
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
影視圈
4小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
16小時前
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置｜Juicy叮
時事熱話
2小時前