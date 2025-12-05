美國兩黨擬立法禁止英偉達對華出口AI晶片 參議員稱國家安全至關重要

據彭博報道，美國共和及民主兩黨計劃提出立案，將禁止英偉達（NVDA）向中國出口先進人工智能晶片。

該法案名為《安全可行出口法案》(Secure and Feasible Exports Act, SAFE Act)，將命令商務部至少30個月內停止向包括中國和俄羅斯在內的競爭對手發放晶片銷售出口許可證。任何比已獲准出口到這些國家的處理器更強大的晶片都將受到該措施約束，包括AMD及Alphabet旗下Google的晶片。

擬禁售H200及Blackwell

據報道，參議院外交關係委員會的關鍵共和黨和民主黨成員支持這項立法，稱將有效禁止英偉達向中國客戶銷售其H200 AI晶片或更先進的Blackwell產品。共和黨參議員Pete Ricketts表示，該法案對於維持美國在人工智能領域超越中國的優勢至關重要。他在一份聲明中說：「最好的AI晶片由美國公司製造。拒絕北京獲取這些AI晶片對我們的國家安全至關重要。」

《安全可行出口法案》的出現，是在英偉達行政總裁黃仁勳與參議院銀行委員會共和黨成員閉門會面的一天之後，該委員會對出口管制計劃具有管轄權。黃仁勳周三又與美國總統特朗普進行了私下會面，英偉達表示他們討論了出口管制，但拒絕提供具體細節。

英偉達發言人回應《安全可行出口法案》時表示，正如總統的AI行動計劃明智地認識到的那樣，世界各地的非軍事企業應該能夠選擇美國技術，促進美國就業並促進國家安全。

