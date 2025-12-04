港投公司去年投資收入23億 硬科技配置達七成 現有2企上市 5家獨角獸

港投公司公布最新年報，披露截至2024年底，已投入項目的資金仍僅佔初始資金規模620億元的規則少於五分之一，年內已錄得23.45億元投資收入，扣除各項開支後營運利潤22.52億元。

每1元投資帶動6元長期資金投入

港投公司指，截至2025年10月底，已投資超過150個項目，當中2家企業已經在港上市；另有10多家企業已於今年提交或計劃提交在港上市申請，當中有5家在上市前已為獨角獸企業。港投公司形容，目前每1元的投資，成功帶動市場超過6元的長期資金投入。

資產總額640億 被投公司七成處增長期

年報顯示，去年底總資產規模為640億元，投資項目的三大重點賽道中，硬科技佔71%，生命科技佔13%，新能源與綠色科技佔11%，另有5%屬其他主題。按地域劃分，內地投資項目佔62%，香港佔34%，其他地區佔4%。至於被投公司中，有69%屬於增長期，21%為成長期，並有10%仍在早期階段。

投資多家港企

港投公司列舉投資對象，包括香港醫療機械人公司康諾思騰、中華煤氣（003）孵化的可再生燃料公司怡斯萊、智慧儲能企業Emaldo、本港船艇電力解決方案商逸動科技、人工智能語音識別解決方案商有光科技、具身智能公司銀河通用、 AI製藥平台英矽智能、本港體感娛樂公司Nex、RISC-V晶片開發商賽昉科技、本地金融科技公司WeLab等。

該公司形容，去年採取「先博後深」、「循序漸進」的投資策略，旨在為香港在搶佔先機、爭取區域和國際話語權、投資風險管控等因素之間，取得合理平衡，兼具財務和戰略價值的維度。港投公司指，在2024年的基礎上， 今年已進一步深耕和推進，包括按原定計劃，對達到發展和表現標準的企業，投入更多資金，例如領投新的投資輪，助力這些企業把握市場機遇「出海」。」

陳家齊：構建生態圈重塑香港產業

港投公司行政總裁陳家齊表示，透過構建港投公司生態圈，匯聚本地及海外公私營界別的資源和智慧，協助轉型、重塑、定義香港產業、經濟和金融發展的新優勢，未來將持續拓展策略布局、深化投資夥伴關係，配合國家的發展戰略和香港長遠的繁榮發展需要。