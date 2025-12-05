券商大開實體店吸內地及長者客 殺入荃灣屯門等民生區 「有些客傾向面對面交流」

在網購、在家辦公（WFH）等普及下，不少企業都縮減門店以節省開支，但互聯網證券商則反其道而行，乘大市和新股市場暢旺，以及地產市道低迷下極速開新舖，此趨勢有望延續至明年。當中有證券商在5個月內增設6間門店，除了尖沙咀、銅鑼灣等傳統遊客旺區外，部分證券商更在荃灣、屯門和將軍澳等民生區插旗，實行大小通吃。有學者認為，這些證券商旨在吸納內地客和本地長者客。

盈立證券5個月增6間門店

翻查資料，周大福控股旗下互聯網券商盈立證券（uSMART）在開業時，已於上環設有實體服務中心，而自今年6月，新增的實體服務中心高達6間，分別位於上水、落馬洲、西九龍、尖沙咀、銅鑼灣及荃灣。

除了以數量取勝外，證券商開始為開店添新意。長橋證券今年9月底在港開設首間門店Longbridge Cafe，為旗下品牌旗艦店，融入咖啡店和夜間酒吧等新穎元素，更揚言未來兩年會開設至少8間咖啡店，體現其看好香港資本市場。

富途證券董事總經理謝志堅表示，自2023年起已積極進行實體店布局。

設財富中心開拓高階市場

此外，多間券商設立財富中心，務求開拓更大的高階客戶市場。富途證券董事總經理謝志堅表示，自2023年起已積極進行實體店布局，銅鑼灣旗艦店內設置「私人財富中心」。透過富途實體店、「牛牛圈」互動互補、將網上科技效率與實體服務體驗支持深度結合，打造面對面、可交流、可學習的投資社交空間，協助投資者把握資產配置機遇。

盈立證券回覆本報查詢指，受惠市場交投旺盛，特別新股熱潮推動下，該公司本月全球用戶已突破百萬戶，加上市場滲透率持續上升，因此開設多間實體服務中心，為投資者打造實體的互動交流空間及學習平台，提供面對面溝通渠道。該行計劃明年首季分別在金鐘、屯門及大圍增設3個實體服務中心，當中金鐘更是首個財富中心，為高淨值客戶提供專屬空間。

互聯網券商開店情況。

稱開設實體店更貼近客戶

華盛証券則解釋，開設實體店是希望能更貼近客戶。雖然互聯網證券商的核心業務是網上操作，但有些客戶無論是開戶、諮詢還是技術支援，更傾向於面對面交流，而該公司選址為荃灣、沙田和屯門，正是希望深入社區。對於同行大量增設門店，該公司認為這反映市場對實體服務需求正在增加。

港股今年以來價量齊升，根據聯交所網站顯示，於今年10月底，證券市場市值為48.1萬億元，較去年同期35.2萬億元上升37%。上月平均每日成交金額為2,749億元，較去年同期的2,550億元上升8%。至於新股市場旺丁又旺財，今年首10個月有81隻新股，按年增加5成；集資額約2,159.8億元，大增近2.1倍。4大會師行均預計，本港今年可奪回全年全球新股市場首位。

學者：難免與傳統券商搶客

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，互聯網券商開設實體店是為了吸納內地人和長者，因為不少長者為高資產淨值客戶，但不懂得使用科技。他指出，作為證券商，不可以單邊銷售產品和服務予客戶，而是需要建立一個群體。因此，互聯網券商藉開店建立一個溝通場所，令客戶更加放心，又可以吸納一班忠實支持者。它們會在門店公布最新消息、推廣產品，時常在舉辦講座等活動後，鼓勵參與者開設戶口。

他又稱，本港證券業市場已飽和，而互聯網證券商朝實體客戶方向擴張，無可避免與傳統證券商搶客競爭。

記者：鄧唐文

