澳洲會計師公會料明年IPO集資額達3000億 或有中東企業來港上市

香港新股市場今年強勢反彈，第三季更重奪全球IPO募资額首位。據澳洲會計師公會最新的香港商業信心調查結果顯示，有66%受訪者預期，2026年本港新股活動將進一步增加。該會還預期，本港明年新股集資額有望達3,000億元。

科技及AI等仍是上市主要行業

澳洲會計師公會2025年大中華區分會副會長梁祐庭表示，2025年香港資本市場回暖，截至12月初IPO已超過90宗，集資規模逾2,600億元，接近2018年全年數目，而目前於港交所主板遞表公司亦已逾300間，結合調查數據，預計明年IPO集資額達到3,000億元，其中科技、AI、半導體、綠色能源、先進製造、消費品牌及醫療等仍是上市主要行業。

他續指，中東企業多具國企背景，且已在當地上市，希望明年本港會有中東企業來上市的成果，惟他亦坦言，即使成事，來港上市的中東企業數量可能只有個位數，在本港IPO整體佔比中不會明顯。

IPO首日回報率已降至33%

梁祐庭續指，港交所8月新定價規則實施後，IPO首日破發比例降至5年新低至約24%，回報率從首月116%回落至目前33.1%，體現市場正常化回歸而非冷卻，現時港股的估值和後市表現需觀望全球宏觀經濟發展和資金成本。

澳洲會計師公會2025年大中華區分會理事葉耘開補充指出，吸引更多企業來港上市的因素，包括今年新股融資額和交易量表現亮麗、家族辦公室引進的令本港資金充裕，以及美國減息和再融資活動活躍等。

63%受訪者料港明年經濟續擴張

該會調查結果亦顯示，儘管全球經濟持續面臨逆風及受壓於貿易緊張局勢，香港的金融生態系統仍是經濟韌性的基石，基於今年穩健的經濟增長趨勢，63%的受訪者預期本港明年經濟將持續穩步擴張。

受訪者提及的主要經濟增長動力包括具競爭力的稅制（39%）、蓬勃的資本市場（30%）及中國內地經濟增長（24%）。然而，受訪者認為生活成本高企（28%）、全球經濟疲弱（27%）及內地增長放緩（26%）將是2026年香港經濟及企業面臨的最大挑戰。

澳洲會計師公會2025年度大中華區分會會長王文暉指出，相信香港資本市場仍是推動本港經濟增長的重要引擎，也是維持全球競爭力的關鍵差異化因素，在地緣政治緊張及外圍市場波動下，香港仍被視為國際投資者及企業管理資產、分散風險的安全港。她續指，內地經濟增長是香港經濟發展和前景的重要推動因素，但同時也是挑戰之一，反映香港與內地息息相關，而國家十四五規劃支持港澳與內地融合，服務國家發展大局，認為這將有助於加強港澳與內地的經貿科技合作，發揮香港背靠祖國、聯通世界的優勢，提升國際金融、航運、貿易中心地位。

貿易局勢緊張 影響東亞南擴展

調查結果還指出，貿易局勢持續緊張對企業信心造成重大壓力，51%受訪者表示，其公司在2025年受到負面影響。同時，未來3年中，企業更專注在內地和香港擴展市場，海外市場擴展意欲則放緩。

其中，企業計劃在香港擴展市場的比例，由去年的16%增至32%；在內地擴展亦由28%增至30%。另外，未來3年在日本、韓國的東亞地區擴展市場則由29%降至13%，降幅最為明顯；擴展東南亞市場的企業，亦由29%降至23%。

逾兩成受訪企業已採措施應對

澳洲會計師公會2025年大中華區分會副會長張立君指出，看到貿易緊張主要影響，包括企業成本增加、供應鏈中斷，尤其是科技相關產品製造和客戶需求減少。他續指，雖然國際趨勢未明朗，但香港企業應對迅速，超過兩成受訪企業已採取措施，如搬遷或重組業務、擴展新市場，並定期風險評估，以靈活應對外圍環境變化、提高韌性。

王文暉補充，調查顯示企業拓展市場計劃有明顯變化，本地增長翻倍，但海外市場如日韓、澳紐、美洲等地區保持保守或收縮，主要因地緣政治不穩和外圍環境影響，令企業持審慎態度。

57%預期加薪 但幅度低於半成

另外，調查結果還顯示，企業明年的收入預期更趨保守，僅39%的受訪者預測公司收入將於2026年增長，低於2025年調查結果的51%，而37%預期保持穩定；29%將競爭壓力加劇列為明年的首要挑戰，高於此前的19%；成本管理（43%）則連續第三年成為受訪企業的首要策略。

至於人力資源方面，調查結果顯示，有57%受訪者預期加薪，但幅度低於5%，三分之一表示薪酬不變。王文暉表示，這反映受經濟環境和外圍影響，整體企業對明年的預期收入增長，持審慎保守態度。

澳洲會計師公會的調查於2025年10月22日至11月21日進行，收集來自296位跨行業會計及財務專業人士的見解。逾半數受訪者為高管及管理層，涵蓋各類型企業。

