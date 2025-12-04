Anthropic揶揄OpenAI？稱公司毋須發警報 質疑同業「YOLO」心態

Google發布Gemini 3大模型後，引發外界重大關注，甚至連OpenAI也要拉響「紅色警報」；不過，另一AI初創企業Anthropic行政總裁Dario Amodei周三出席一場峰會時直言，公司完全沒必要宣布緊急狀態，並質疑部份對手抱着「YOLO」（You Only Live Once，只活一次）心態。

公司側重企業客 佔據優勢

Amodei表示，Anthropic目前佔據着優勢，並可專注於穩步發展及持續迭代模型。他解釋，公司壓力較小主因產品更側重於企業客戶，而非普通消費者。

事實上，Anthropic上月剛發布Claude Opus 4.5，稱其為公司至今最先進的AI模型，並在生成代碼及處理工作文檔方面有顯著改進。Amodei又透露，正計劃將業務拓展至金融、生物醫藥、零售及能源等更多領域。

拒隨波逐流 負責任地發展

對於Google、OpenAI及Meta等不惜重金爭奪AI龍頭，Amodei提出質疑及形容部分對手抱着「YOLO」的心態，在競爭中用力過猛。他又指，行業正面臨一個「真正的難題」，一方面需要對耗時多年才能建置的數據中心進行昂貴投資，一方面又面臨AI經濟價值增長速度的不確定性。不過，他強調Anthropic不會隨波逐流，將繼續以負責任的態度穩步推進業務。