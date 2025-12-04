蘋果高層相繼求去 遭Meta挖走設計主管Alan Dye

據彭博報道，蘋果公司已證實遭Meta挖走設計主管Alan Dye，同時他將於12月31日正式出任Meta首席設計師，負責創建全新的設計工作室，統領硬件、軟件及AI介面整合的整體設計工作。

報道指出，Dye自2015年起擔任蘋果用戶介面設計團隊負責人，近期曾主導Vision Pro頭戴裝置的介面設計。亦是設計蘋果應用程式、Apple Watch及iPhone X的核心人物。

由老臣子接替職位

蘋果則宣布，將由自1999年加入的資深設計師Stephen Lemay接替Dye的職位，行政總裁庫克在聲明中讚揚Lemay在每一項重大介面設計中扮演關鍵角色，並強調公司擁有卓越的設計團隊。

然而，蘋果近期數位關鍵主管相繼求去，包括上月退休的長期營運總監Jeff Williams，以本周宣佈離職的AI部門主管John Giannandrea。市場亦有傳言指，晶片主管Johny Srouji與政府環境計畫負責人Lisa Jackson亦正在評估其於公司的未來發展。