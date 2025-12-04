Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘋果高層相繼求去 遭Meta挖走設計主管Alan Dye

商業創科
更新時間：11:45 2025-12-04 HKT
發佈時間：11:45 2025-12-04 HKT

據彭博報道，蘋果公司已證實遭Meta挖走設計主管Alan Dye，同時他將於12月31日正式出任Meta首席設計師，負責創建全新的設計工作室，統領硬件、軟件及AI介面整合的整體設計工作。

報道指出，Dye自2015年起擔任蘋果用戶介面設計團隊負責人，近期曾主導Vision Pro頭戴裝置的介面設計。亦是設計蘋果應用程式、Apple Watch及iPhone X的核心人物。

由老臣子接替職位

蘋果則宣布，將由自1999年加入的資深設計師Stephen Lemay接替Dye的職位，行政總裁庫克在聲明中讚揚Lemay在每一項重大介面設計中扮演關鍵角色，並強調公司擁有卓越的設計團隊。

然而，蘋果近期數位關鍵主管相繼求去，包括上月退休的長期營運總監Jeff Williams，以本周宣佈離職的AI部門主管John Giannandrea。市場亦有傳言指，晶片主管Johny Srouji與政府環境計畫負責人Lisa Jackson亦正在評估其於公司的未來發展。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
5小時前
02:46
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
10小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
18小時前
01:22
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
7小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
19小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
生活百科
21小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
20小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
19小時前