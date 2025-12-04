美光退出消費級記憶體業務 集中資源滿足AI數據中心需求  

美國存儲晶片巨頭美光科技（Micron，MU）周三（3日）宣布，將全面退出其消費級記憶體業務，以在全球關鍵半導體供應短缺下，加強用於AI數據中心的先進存儲晶片生產。該股周三收市挫2.23%，報234.16美元，但年初至今已累升179%。

全球記憶體供應鏈緊張

美光決定退出消費級業務之際，正值全球記憶體供應鏈緊張，當中包括由手機使用的快閃記憶體，以至AI數據中心採用的先進高頻寬記憶體（HBM）。

稱退出是「艱難的決定」

美光商務總監Sumit Sadana直言，由AI驅動的數據中心增長，導致對記憶體和存儲需求激增。他形容退出消費業務是「艱難的決定」，但此舉是為了改善對快速增長領域中戰略客戶的供應與支持。

公司表示，將停止向全球零售商、電子商務平台及分銷商銷售旗下消費品牌產品，但承諾會透過消費者渠道繼續發貨，直至2026年2月。

HBM（High Bandwidth Memory）是訓練AI模型中寶貴的硬件，可透過垂直堆疊晶片降低功耗，並處理大量數據。相較於消費級產品，HBM價格更昂貴，利潤亦更豐厚。