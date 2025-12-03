「代工女王」王來春家族擴大資本版圖 攝像模組企業擬港上市

《星島環球網》 「代工女王」王來春家族再添資本動作——繼立訊精密後，其弟王來喜掌舵的立景創新科技股份有限公司（下稱「立景」）於11月28日正式向港交所遞交招股書。這家深耕攝像模組領域的企業，以255億IPO前估值向香港資本市場發起沖擊。

在中國消費電子產業鏈中，王來勝、王來春、王來喜、王來嬌兄妹四人構建的「立訊帝國」舉足輕重，核心資產立訊精密作為「果鏈龍頭」，市值超四千億元。

立景作為王氏家族精密光學板塊的核心力量，長期與立訊精密協同作戰，為蘋果、華為、微軟、聯想等全球知名客戶提供組件及代工服務。如今，這家隱秘的攝像模組巨頭終於揭開隱秘面紗。

毛利率承壓，汽車產能利用率僅三成

立景成立於2018年，總部設於廣州，在廣州、東莞、上饒、上海及越南均設有生產基地。

2021年，在蘋果撮合下，立景完成收購高偉電子，正式切入蘋果相機模組業務，自此邁入業績增長快車道。

財務數據顯示，2022年至2024年三年間，立景營收翻了一倍，但凈利潤同期增長只有53%。進入2025年，立景凈利潤恢覆強勁增長勢頭，上半年營收141.86億元，同比增長53.4%，期內利潤5.54億元，同比大增101.4%。

目前，立景最大收入來源仍然是消費電子，上半年占比88%。其拳頭產品是手機、筆記本電腦及平板計算機上的攝像頭模塊，其中最大客戶蘋果貢獻了68%的收入。

據弗若斯特沙利文數據，2024年立景以收入計位列全球消費電子攝像頭模組第二、中國第一。

汽車方面，立景主要供應ADAS攝像頭模組與激光雷達模組；智能辦公領域，提供打印機、掃描儀、多合一多功能數字打印機的系統集成及其相關組件；新興領域則主要是為智能機器人、XR智能終端、智慧眼鏡等提供裸眼3D產品、全息投影及沈浸式顯示組件。

上述支線業務是立景近年通過收購或技術覆用新拓的業務線，在產品應用領域整體與立訊精密的業務線相協同，但規模體量仍然很小。

值得關注的是，立景近年面臨毛利率承壓與產能利用率不足的雙重挑戰：2025年上半年，立景毛利率10.8%，較2023年下降1.2個百分點；消費電子產品線產能利用率66%，汽車相關產品線僅33%。

從此次募集資金來看，立景也沒有擴產的計劃，而是將資金重點用於精密光學產品及技術研發創新、制造平台優化升級、投資並購、償還銀行6.5億元有息借款等。

估值225億 王氏四兄妹上市版圖擴容

背靠立訊帝國，立景不僅順利進入了蘋果產業鏈，連接諸多國際大客戶，也實現了資本的高速擴張。

2022年—2024年，立景先後完成五輪融資，引入了包括紅杉中國、中國人壽、中移基金、中信證券投資、央視基金等機構。最後一輪融資於2024年中完成，投後估值達到225億元。

截至目前，王氏四兄妹通過立景有限公司持有立景48.06%的股權，其中以王來喜持股量最大。

值得注意的是，創始人王來喜只擔任了立景的法定代表人和執行董事，董事長兼非執行董事之位由姐姐王來春坐，但王來春並不參與立景的日常管理和運營。

立景在招股書中表示，王來春有戰略遠見、銳意創新，為立景的產業布局和業務發展做出關鍵的戰略導向，對公司發展與成功發揮了舉足輕重的核心作用。

王來春素有「代工女王」之稱，其在精密制造行業有著超過30年經驗，實現了從一個富士康女工到五千億制造帝國掌舵者的蛻變。

在這個帝國中，王來春負責整體戰略的把控，長兄王來勝長期負責立訊精密的運作，王來喜的立景專攻攝像模組，王來嬌的泰睿智造則聚焦軟性材料制造，四人分工協作，構建起了覆蓋消費電子、汽車產業、新興科技的多元供應鏈。

截至目前，王氏家族投資的上市公司版圖包括了立訊精密（SZ：002475）、匯聚科技有限公司（HK：01729）、高偉電子（01415.HK），並戰略參股了奇瑞汽車（HK：09973）。