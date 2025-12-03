Workday與泡泡瑪特合作 提供AI人力資源管理 助拓全球30地區業務

企業人力資源、財務及代理AI管理平台Workday今日（3日）宣佈與泡泡瑪特（POP MART，9992）合作，支援其全球業務擴展及員工團隊轉型。

助簡化流程及支援各地合規

公司表示，POP MART將運用其全面人力資源管理解決方案，包括由新一代AI解決方案Workday Illuminate驅動的Human Capital Management（HCM），可提供統一可靠的員工數據來源，有助簡化人力資源流程，支援各地合規要求，並提升在各市場的可視度及靈活度。

目前POP MART業務遍佈超過30個國家及地區，擁有逾570間實體店鋪及逾2,500部Robo Shop自動販賣機，隨着北美、歐洲、亞洲及中東市場擴展，建立可擴展的全球人力資源系統已成為公司全球化策略的關鍵。

POP MART人力資源總監賀恭則表示，Workday提供統一平台，讓其能夠有效地支援人才發展、簡化營運，並專注於核心業務，為全球的收藏家帶來快樂。助簡化人力資源流程，支援各地合規要求