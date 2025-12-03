Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic傳準備IPO 最快2026年上市 估值料高近3500億美元

商業創科
更新時間：14:40 2025-12-03 HKT
發佈時間：14:40 2025-12-03 HKT

據英國《金融時報》引述消息透露，AI初創公司Anthropic正開始為其IPO作準，並最快可能在2026年上市。據悉，Anthropic曾與大型投資銀行討論過潛在的IPO計劃，預計估值達3,000億至3,500億美元，但目前尚未選定承銷商。

獲微軟及Nvidia投資承諾加持

報道指出，Anthropic上月獲得來自微軟和Nvidia的150億美元投資承諾，有望成為Anthropic推動IPO的一部份。另一方面，Anthropic勁敵OpenAI在去年10月估值已達到5,000億美元，因此上述兩家AI公司一旦落實IPO，或將創下美國科技初創公司新紀錄。

Anthropic發言人則回應稱，對於像Anthropic這樣規模和收入水平的公司，有效地像上市公司一樣運作是相當普遍的做法，但強調尚未就何時、甚至是否上市做出任何決定，目前也沒有任何消息可以分享。

