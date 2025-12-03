澳門通與支付寶合作 正式在澳門推出MPay「碰一下」 每日推優惠吸客

澳門通與支付寶合作，正式在澳門推出MPay「碰一下」支付。同時，為加速在澳門普及，即日起至12月底推出優惠，用戶每日首筆使用MPay「碰一下」支付可減3澳門元，且當月每天也有優惠，覆蓋日常購物、餐飲等消費場景。

「碰一下」是支付寶於2024年7月在中國內地推出、採用近場通信（NFC）及條碼支付技術，用戶毋須事先打開App，只需解鎖手機後輕觸商家「碰一下」收款設備即可進行支付。該功能上線僅一年多，用戶規模便突破2億，覆蓋全國逾400個城市、5,000餘個品牌及千萬門店。

手機解鎖狀態才完成交易

值得注意的是，該功能需在手機解鎖狀態下才能完成交易。若手機處於熄屏或未解鎖狀態，即使貼近設備也不會觸發支付，確保用戶支付過程安全可靠。

早於今年1月，澳門通已聯合支付寶率先將「碰一下」服務引入澳門，並在金沙中國旗下威尼斯人、巴黎人及倫敦人等度假區落地。經過近一年拓展，目前該服務已覆蓋全澳上千間商戶門店，涵蓋餐飲、商超、百貨零售等多個行業，並進駐大三巴牌坊、官也街、關閘等熱門旅遊區及核心商圈。