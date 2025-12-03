Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙豐委任利伯特為集團主席「將與團隊合作達成財務目標」

更新時間：12:18 2025-12-03 HKT
發佈時間：12:18 2025-12-03 HKT

滙豐控股（005）宣佈，委任利伯特為集團主席，為綜合考慮集團內外人選的嚴謹程序後作出的決定。他於2023年9月加入董事會，並自2025年10月1日起擔任臨時集團主席。

出任臨時主席展現卓越才能 

集團表示，利伯特擁有豐富的金融服務行業經驗，包括在KPMG領導全球金融服務業務，為國際銀行提供顧問及審計服務，以及在BP、蘇格蘭皇家銀行和滙豐董事會任職。 

高級獨立董事高安賢表示，作為董事會代表，很高興利伯特獲委任為集團主席，又指利伯特出任臨時集團主席以來，憑藉銀行及管治範疇的深厚積纍，展現了卓越的領導才能。利伯特則表示，擔任滙豐集團主席深感榮幸，很期待繼續與董事會、艾橋智和更廣泛的管理團隊合作，達成集團的策略和財務目標。利伯特將繼續擔任集團監察委員會主席一職，直至2026年2月發布2025年業績之時。

上任主席杜嘉祺9月底已退任

滙豐上任主席杜嘉祺已在今年9月30日退任，其後委任利伯特自10月1日起擔任臨時集團主席。市場早前曾傳出包括英國前財相歐思邦（George Osborne）、麥肯錫前行政總裁、高盛亞洲高管施南德（Kevin Sneader）等潛在候選人。

