傳Netflix擬收購華納兄弟探索 看中HBO等優質媒體資產

據外電報道，有意賣盤的華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）集團，可能遭Netflix收購，並提出以現金為主的方案。假如交易落實，將會改寫美國的媒體市場。

正待價而沽的華納兄弟探索，雖然近年負債累累，但也擁有不少著名公司股權，包括HBO、有線電視新聞網（CNN）與華納兄弟電影公司等。華納兄弟探索原本計劃進行重組，把集團一分為二，一間經營串流媒體與電影製作，另一間則專注發展有線電視網路。不過，市場對重組反應冷淡，在今年10月宣布改為整間集團出售。

恐面對嚴格反壟斷審查

甲骨文創辦人Larry Ellison最近收購派拉蒙之後，市傳派拉蒙亦有興趣收購華納兄弟探索，但交易可能殺出「程咬金」，據彭博引述消息指，Netflix正籌集一筆數百億美元的過渡性融資，用來收購華納兄弟探索，主要是看中HBO與華納兄弟電影公司擁有的優質媒體資產，而這些資產與Netflix本身業務具有協同效應。

然而，市場普遍認為，如果Netflix出手收購，將要面對嚴格的反壟斷審查。