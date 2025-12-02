大埔宏福苑五級火｜恒隆過渡性住宿接受申請 提供康蘭居20單位 開放式至三房不等

為支援宏福苑火災受影響的居民，恒隆集團（010）及恒隆地產（101）今日（2日）宣布，開始接受災民申請計劃中免租金的過渡性居所，作為其1,100萬元「大埔宏福苑火災賑災基金」的支援措施之一。

免收租金及管理費 為期兩個月

根據「康蘭居過渡性住宿支援計劃」，公司將為早前受大埔宏福苑火災影響而頓失居所的居民提供臨時住宿，提供位於鰂魚涌康蘭居的20個服務式住宅單位作為過渡性居所，將免收租金及管理費，為期兩個月。

單位類型由開放式至三房不等，以應付不同家庭的需要。不過，由於單位數量有限，單位將按公平、合理及以最有迫切需要人士優先的原則進行分配。

申請及分配詳情