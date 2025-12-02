Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

快手旗下可靈AI推可靈O1 被形容為「像P圖一樣P視頻」

商業創科
更新時間：15:24 2025-12-02 HKT
發佈時間：15:24 2025-12-02 HKT

快手（1024）自研大模型可靈AI正式發布新產品「可靈O1」，為全球首個統一多模態創作工具，並獲形容為「AI影片的Nona Banana」，以及「像P圖一樣P視頻」，目前已在可靈App及官網開放體驗。

據內媒報道，可靈O1基於全新的影片與影像模型，以自然語言作為語意骨架，搭配影片、圖片、主體等多模態描述，將所有生成與編輯任務融合於一個引擎之中，為使用者搭建全新的多模態創作流，實現從靈感到成品的一站式閉環。

報道提到，使用者上傳的圖片、影片、主體、文字在可靈O1中，皆是指令；同時，模型打破了模態限制，能夠綜合理解一張照片、一段影片或一個主體，甚至一個角色的不同視角，精準生成各種細節。
 

