阿里推新版Qwen-Image 首度接入千問App
更新時間：14:55 2025-12-02 HKT
據內媒報道，阿里巴巴（99988）發佈圖片產生與編輯模型Qwen-Image更新，並首度接入千問App，用戶可無限次免費使用。新模型在影像編輯中維持了更高的一致性，並在多視角轉換、多影像融合、多模態推理等方面取得突破進展。
Qwen-Image基礎版早前在用於通用影像生成的GenEval、DPG和OneIG-Bench，以及用於影像編輯的GEdit、ImgEdit和GSO等多個基準測試中均取得了最先進的性能，展現出其在影像生成與影像編輯方面的強大能力。
