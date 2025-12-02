港投公佈10機構管理「新資本投資者入境計劃」2025資金 規模料至少30億

港投公司今日（2日）公布「新資本投資者入境計劃」下「投資組合」2025資金組別獲委任的資產管理公司，包括以風險投資、私募投資、私募信貸及對冲基金為策略的資產管理公司，分別為盤實資本、海闊天空創投、CMC資本、晨壹基金、隱山資本、M Capital、柏駿資本、春華資本、信宸資本/中信資本與遠信資本投資管理及惠理集團。

港投公司表示，上述資產管理公司均在提案中提出在香港擴展業務的具體方案，展示為香港經濟、競爭力及社會的長遠發展作出貢獻的承諾，建議的各種投資主題包括人工智能應用場景、可持續科技、材料科學、生物科技等。

料明年首季啟動投資

中銀國際英國保誠信託作為「投資組合」的資產行政管理及相關服務的服務提供機構，將在2026年第一季向有關的「新計劃」申請人發出資金注入及轉移相關通知，並會與上述資產管理公司緊密協調。

此外，根據港投公司最新估算，「2025資金組別」截至今年底規模至少為30億元，將會平均分配予上述獲選的資產管理公司，並於2026年首季啟動有關投資工作。港投公司將密切監督「投資組合」的運作，並會適時公布往後安排。