大埔宏福苑五級火｜太平香港承保宏福苑建築工程全險等 母公司捐1000萬 提供60單位予災民暫住

大埔宏福苑於本月26日下午發生嚴重火災，造成逾百人不幸罹難，2000戶居民痛失家園，全城哀悼。中國太平旗下中國太平保險（香港）有限公司（簡稱「太平香港」）承保了宏福苑相關保險。中國太平表示，集團攜太平慈善基金會向特區政府設立的「大埔宏福苑援助基金」捐贈1000萬港元，為受影響居民提供援助。

至於集團康養社區「中國太平·廣州木棉人家」緊急調配60個單位（130個床位），供受災居民免費住宿三個月。

中國太平指，全力支持太平香港迅速調集查勘定損資源，積極協調再保人，建立快速理賠和預賠機制，幫助受災居民盡快恢復正常生活。中國太平有充分信心和能力做好宏福苑火災保險理賠工作，發揮好保險經濟減震器和社會穩定器作用。

太平香港：研究制定理賠方案

大火發生後，中國太平上周五發出聲明，確認旗下太平香港承保宏福苑的維修工程項目保險，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，惟未提及賠償金額。

針對大埔宏福苑火災事故保險情況，中國太平聲明指，太平香港承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險，業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。太平香港將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，強調做好保險理賠及客戶服務。

太平香港上周五亦回應指，已第一時間啟動重大突發事件應急響應機制，連夜調取承保保單，迅速梳理受影響客戶名單，積極與住戶及相關單位聯繫，掌握災情及客戶需要，目前已經與宏福苑立案法團和大部分個人客戶取得了聯繫。

該公司又重申，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，一方面積極與再保人溝通，研究制定理賠方案；另一方面，已委聘獨立公證與勘察機構，一旦具備條件，將即刻赴現場開展損失評估，確保理賠工作高效快速。又指正通過聯絡對接中介機構、安排工作人員專項跟進、為受災居民提供即時支援等多渠道積極主動接觸客戶。

