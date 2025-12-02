Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜太平香港承保宏福苑建築工程全險等 母公司捐1000萬 提供60單位予災民暫住

商業創科
更新時間：00:45 2025-12-02 HKT
發佈時間：00:45 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑於本月26日下午發生嚴重火災，造成逾百人不幸罹難，2000戶居民痛失家園，全城哀悼。中國太平旗下中國太平保險（香港）有限公司（簡稱「太平香港」）承保了宏福苑相關保險。中國太平表示，集團攜太平慈善基金會向特區政府設立的「大埔宏福苑援助基金」捐贈1000萬港元，為受影響居民提供援助。

至於集團康養社區「中國太平·廣州木棉人家」緊急調配60個單位（130個床位），供受災居民免費住宿三個月。

中國太平指，全力支持太平香港迅速調集查勘定損資源，積極協調再保人，建立快速理賠和預賠機制，幫助受災居民盡快恢復正常生活。中國太平有充分信心和能力做好宏福苑火災保險理賠工作，發揮好保險經濟減震器和社會穩定器作用。

太平香港：研究制定理賠方案

大火發生後，中國太平上周五發出聲明，確認旗下太平香港承保宏福苑的維修工程項目保險，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，惟未提及賠償金額。

針對大埔宏福苑火災事故保險情況，中國太平聲明指，太平香港承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險，業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。太平香港將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，強調做好保險理賠及客戶服務。

太平香港上周五亦回應指，已第一時間啟動重大突發事件應急響應機制，連夜調取承保保單，迅速梳理受影響客戶名單，積極與住戶及相關單位聯繫，掌握災情及客戶需要，目前已經與宏福苑立案法團和大部分個人客戶取得了聯繫。

該公司又重申，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，一方面積極與再保人溝通，研究制定理賠方案；另一方面，已委聘獨立公證與勘察機構，一旦具備條件，將即刻赴現場開展損失評估，確保理賠工作高效快速。又指正通過聯絡對接中介機構、安排工作人員專項跟進、為受災居民提供即時支援等多渠道積極主動接觸客戶。

相關文章：宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」已聯繫法團及客戶
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火｜外傭抱嬰狂奔23層走出鬼門關  受訪仍顫驚：好似地獄
大埔宏福苑五級火｜外傭抱嬰狂奔23層走出鬼門關  受訪仍顫驚：好似地獄
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死 DVIU續搜索餘下兩廈宏昌閣及宏新閣
突發
48分鐘前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
21小時前
大埔宏福苑五級火丨孖妹不幸於大火中離世 時裝設計師胞兄：非常沉重的打擊
大埔宏福苑五級火丨孖妹不幸於大火中離世 時裝設計師胞兄：非常沉重的打擊
影視圈
13小時前
大棋盤｜大埔世紀火災 消息：政府研設「檢討委員會」 兼重效率及獨立性 向特首交報告
大棋盤｜大埔世紀火災 消息：政府研設「檢討委員會」 兼重效率及獨立性 向特首交報告
政情
3小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
striking_biking@threads
大埔宏福苑五級火｜二判管工脫險後折返疏散工友  由地下跑上10樓遇難
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜趙學而受大火及病痛雙重打擊 身心俱疲極心痛：一個都算睇住佢長大嘅妹離世
大埔宏福苑五級火｜趙學而受大火及病痛雙重打擊 身心俱疲極心痛：一個都算睇住佢長大嘅妹離世
影視圈
15小時前
巴度 (圖) 於11月26日因下列兩項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕指控，被競賽董事小組判罰停賽。巴度已提交上訴通知，就此等處罰的嚴厲程度提出上訴。
騎師巴度提出上訴
馬圈快訊
18小時前