人保財險總裁于澤傳被帶走調查 內媒：各種舉報沒停過

市傳中國人保集團（1339）黨委委員及副總裁兼人保財險（2328）黨委書記及總裁于澤被相關部門帶走調查，雖然未有官方正式通報，但有內媒指消息已經由多位接近人保體系人士證實。受消息影響，人保集團及人保財險股價今日亦曾跌逾6%，收市報6.67元及17.18元，分別跌5.39%及跌2.72%。

據內媒報道，于澤最後一次公開露面是在上周五（28日）下午參加公司會議，隨後於周末便在內部傳開被帶走的消息，其手機則處於無法接通狀態，雖然事出突然，但有人指對其出事「不意外」，而且針對他的「各種舉報沒有停過」。

值得注意的是，人保財險近年已多次遭遇監管處罰。據《新浪財經》報道，人保財險及其相關責任人於2025年初合計被罰1,299萬元（人民幣，下同），而2024年首三季亦累計收到180張罰單，罰款總額高達4,496.83萬元。

人保財險三年間多名高管落馬

在于澤之前，人保財險前總裁林智勇於2022年5月被帶走調查，隔年被開除黨籍和公職，目前尚未有林智勇被判刑的公開信息。此外，人保財險前監事會主席張孝禮亦於2024年10月被查，其涉嫌受賄一案已於今年8月開庭，涉案金額約990萬人民幣。

截至目前，關於于澤被查的具體原因、涉及案件細節仍有待官方披露，人保相關上市公司也未發布正式公告回應這一重大人事變動。