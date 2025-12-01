內地兩大房產數據提供商突停發11月資料 或加劇內房不確定性

萬科（2202）擬將境內債展期及引發市場憂慮之際，內地兩大民營的房地產數據提供商克而瑞和中國指數研究院，均未有按時發布11月大型房企銷售數據；上述兩間機構通常會在每月最後一天公佈百強房企銷售總額數據，而且此次沒有提供任何解釋。

大行普遍持悲觀態度

據彭博報道，中國私人機構統計的數據是衡量新建住宅市場的重要指標，因為它們通常比官方數據提到2至3週發佈。彭博行業研究高級地產分析師Kristy Hung指出，有關數據的缺失可能會加劇內房行業狀況的不確定性，同時11月數據可能會出現大幅下降。

自第二季以來，中國房地產市場銷售持續疲軟，目前全球各大銀行依然對中國房地產市場持悲觀態度。瑞銀預計，中國房價至少再下跌兩年，主要城市的二手房價格也大幅下跌，料較高位跌三分一以上。惠譽上個月則警告稱，新建房屋銷售面積可能還會再下降15%至20%，意味銀行與房地產相關的不良債務在明年仍可能相當高。