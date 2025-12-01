「豆包手機助手」嵌入中興手機系統 可跨越不同App執行指令 或引發網絡行業劇震

綜合內媒報道，字節跳動正式推出「豆包手機助手」預覽版，並直接嵌入中興（763）手機系統。與傳統App不同的是，這款AI配備專屬實體按鍵和「螢幕感知」能力，而最大技術突破在於其「Agent」能力，可跨越不同應用程式壁壘以執行複雜指令，例如格價後選擇最平的外賣下單、自動回覆微信等，整個過程毋須用戶頻繁點擊，只需在付款等關鍵步驟介入。

其他App「降級」為底層服務

報道提到，「豆包手機助手」不僅是技術上突破，更可能引發網絡產業的劇烈震盪，字節跳動通過底層權限和模擬操作的路徑，可能會爭奪幾乎所有網絡應用的入口，而讓所有應用廠商恐懼的是，豆包似乎執意採取模擬操作方式，將自己的權限架在所有應用程式之上。

在演示中，美團（3690）和淘寶等超級App實際上已被「降級」為被調用的底層服務，一旦使用者習慣了用AI跨應用格價或直接呼叫功能，大部份應用程式可能會失去「入口」的權利。

表明沒有自研手機計劃

不過，豆包表明沒有自研手機計劃，但正與多家手機廠商洽談，以「生態合作」形式將豆包手機助手整合到不同品牌機型，相關進展將在後續公佈，現階段則可在豆包與中興合作的工程樣機（nubia M153）上體驗預覽版本，該機型售價為3,499元人民幣。

或可推動新一輪換機潮

國泰海通證券指出，未來豆包大模型有望深度集成到手機，本質上是豆包嘗試在操作系統底層的滲透，除了對話之外，其具備讀取屏幕內容、記憶用戶習慣、調用其他應用接口的能力，將推動Agent生態的形成。

東吳證券則表示，手機的AI發展驅動硬件升級，有望成為新一輪換機潮核心推力。隨着端側大模型能力的持續演進，AI正逐步從輔助交互工具向「具身智能體」轉變，應用場景正從語音助手延展至多模態理解、內容生成和個性化生產力等高價值任務。