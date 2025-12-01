港激活債市首要吸引散戶 需更多平台兼降入場費 「市場要有交易才可」

香港作為國際三大金融中心之一，近年被鄰近新加坡急起直追發起挑戰。證監會及金管局早前發布《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，冀把本港打造成全球固定收益及貨幣中心，有專家提議債市可引入散戶參與，激活二級市場；港股在近年經歷「惡劣天氣不停市」及新股回撥改制後，勢逐步延長交易時間，以便與國際接軌；而在新股及市況暢旺下，不少互聯網券商均殺入社區，冀吸納更多內地及長者客源。本報將一連三日，以引資入債市、變革謀出路及新股尋金夢作方向，剖析香港金融如何在現時市況中破浪前行。

策略定位固定收益及貨幣中心

香港面對疫後經濟轉型帶來的挑戰，鞏固國際金融中心地位更顯重要，行政長官李家超在發表《施政報告》時已預告會公布《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，隨後證監會及金管局很快便聯合發布《路線圖》，以4大支柱10項舉措（見表），透過促進需求、流動性及創新，將香港策略定位為全球固定收益及貨幣中心。市場普遍認同只要10招落實到位，便能加強本港固收及貨幣中心地位。有關債市發展部分，多年來被詬病二級市場欠活躍成障礙，專家認為除了《路線圖》提出的針對性措施外，能讓更多散戶參與債市也相當重要，可激發市場氣氛，有助搞活二級市場。

《固定收益及貨幣市場發展路線圖》4大支柱10項舉措

當局10項舉措中，佔半數是針對促進債券的一級市場發行及二級市場流動性這兩大支柱。浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，香港在多個金融領域的全球排名都上榜，唯獨債市發展相對較慢，他認為加強本港債市發展是必須的，尤其香港有望躋身為全球最大跨境財管中心。另有市場人士直指，香港雖為亞洲領先的國際債券安排發行樞紐，惟債券發行人和投資者太單一，皆以中資機構為主，投資者又愛「坐貨」至到期，令二級市場交投不多。

擴大發行人攻中東及一帶一路

曾在財資市場打滾多年、現為臻享顧問董事總經理的王良享亦指，在港發債的機構以中資居多，現時香港野心既要衝出亞洲，成為全球固收及貨幣市場中心，就必須擴大發行人基礎。《路線圖》中的第二項措施就提到當局會向內地、東南亞、中東等目標市場的發行人和投資者進行推廣，吸引他們參與香港市場。

王良享指，要搶東南亞客路會面對很大競爭，因新加坡在該區具地利優勢，而且具豐富的伊斯蘭債券發行經驗，故認為香港可更聚焦向中東及一帶一路其他沿線國家的發行人招手。他又指出，「政府帶埋銀行走出去一齊搵客」更有效，可確保銀行定必在港發債，而不選擇在其他地區發債，故目前政府所走的路向是正確的。

滙豐籲提供無縫銜接數碼平台

滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌相信，有關措施有助擴大債市廣度和深度。然而，構建可持續的一級市場，在持續政策支持及

完善市場基礎設施外，還需要更廣泛的市場力量配合，包括準主權機構、金融機構及企業等發行人的積極參與，以及吸引更多在岸發行人及投資者等。他指發行人和投資者亦關注數碼債券的趨勢，故香港應繼續推動分布式帳本技術（DLT）應用，提供無縫銜接的數碼化平台。

王良享、麥萃才均認為，香港債市要吸引投資者，又豈可欠缺一個活躍的二級市場。王稱，「如果大家買債後坐晒喺度無成交，咁又如何成為一個市場呢？債市要有交易才可，不可單單發債……現在（二級市場）很多時都有價冇市，期望能盤活二級市場，做到有價有市」。王良享續稱，二級市場多年不活躍，部分也關乎港元債市發展一般。

增二級市場活躍度需不同客戶

渣打大中華及北亞區債務資本市場主管嚴守敬認同，若港元債市不活躍，也難引起投資者關注，但近年港元債發行量已在增加。對於二級市場活躍度，他不覺得情況特別差，認為這與投資者組合有關，若投資者以中資銀行為主，二手交易量或會較少，因它們大多會長期持有債券；若投資者有多些基金、保險公司、對沖基金，二手交易量則會較多。

為提升二級市場流動性，《路線圖》提出第4、5項措施，即落實推行場外固定收益及貨幣衍生工具制度、促進在港發展回購交易中央對手方，好為發行人和投資者提供必要工具以管理其融資、流動性以至風險。

散戶經銀行買債動輒需數十萬

除上述措施外，王良享及麥萃才二人認為，讓更多散戶參與債市，會有助激起市場氣氛、搞活二級市場，惟現時散戶進場門檻偏高，又主要經銀行買賣，不利散戶進場。他們認為港交所應積極推廣其交易平台，讓更多債券上市，方便投資者買賣。

除了政府及機管局的零售債券外，若散戶經銀行買入債券，入場費一般動輒需至少等值數十萬港元。麥萃才相信，香港要成為全球固收及貨幣中心是長遠的事，不過現已屬亞太區前列，憑藉優勢應可將股市成功概念複製到債市上。

