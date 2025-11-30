Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI助攻「Black Friday」 網上消費料創紀錄達920億

商業創科
更新時間：15:36 2025-11-30 HKT
發佈時間：15:36 2025-11-30 HKT

今年美國感恩節，市民因憂慮關稅導致物價上漲，紛紛利用AI格價及獲得折扣，推動了「黑色星期五」（Black Friday）的網上消費大增，實體店銷售增長則相對遜色。據路透引述分析平台Adobe Analytics數據指出，美國「黑色星期五」當日網上消費創紀錄達118億美元（約920億港元），較2024年同期增長9.1%；同時，美國零售網站的AI驅動流量更按年升805%，但沃爾瑪的對話購物助理Sparky及亞馬遜的Rufus等AI工具去年都尚未推出。

市民購物更精打細算

報道提到，美國失業率逼近4年高位、消費者信心跌至7個月低位，以致市民購物預算緊縮，更加精打細算。此外，市場研究機構eMarketer分析師Suzy Davidkhanian表示，消費者使用AI工具可更快找到所需商品，而且可以讓送禮過程更快捷及更有指導性。

熱銷商品方面，包括樂高（LEGO）、寶可夢（Pokemon）卡牌、任天堂（Nintendo）Switch、PS5及Apple AirPods等，從玩具到電子產品均全面熱賣。

實體店銷售相對平淡

不過，實體店銷售相對平淡，據Mastercard SpendingPulse指出，今年「黑色星期五」電商銷售按年增10.4%，遠高於實體店銷售增長1.7%。Salesforce更指出，今年「黑色星期五」AI相關工具共影響全球142億美元的網上銷售，其中單是美國已貢獻30億美元。

Adobe預測，接下來的「網絡星期一」（Cyber Monday）可能會更驚人，預計銷售額可達142億美元，按年增6.3%，再次改寫網購歷史。Adobe又表示，電子產品預期將出現最高3成折扣，服飾與電腦也將推出強勁的折扣。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜128死83傷 宏盛閣再發現遺體 警務處長周一鳴視察災場
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
02:00
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽 !
社會
21小時前
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
02:09
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
政情
6小時前
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
7小時前
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
影視圈
4小時前
《善心滿東華》過百藝人默哀1分鐘 汪明荃神情哀傷夏韶聲籲永不放棄 惹哭戴祖儀羅毓儀
《善心滿東華》過百藝人默哀1分鐘 汪明荃胡楓神傷哀傷 《永不放棄》惹哭戴祖儀羅毓儀
影視圈
17小時前
大埔宏福苑五級火丨印尼駐港總領事館：7名印傭已確認罹難 仍有45人下落不明
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
23小時前