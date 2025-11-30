AI助攻「Black Friday」 網上消費料創紀錄達920億

今年美國感恩節，市民因憂慮關稅導致物價上漲，紛紛利用AI格價及獲得折扣，推動了「黑色星期五」（Black Friday）的網上消費大增，實體店銷售增長則相對遜色。據路透引述分析平台Adobe Analytics數據指出，美國「黑色星期五」當日網上消費創紀錄達118億美元（約920億港元），較2024年同期增長9.1%；同時，美國零售網站的AI驅動流量更按年升805%，但沃爾瑪的對話購物助理Sparky及亞馬遜的Rufus等AI工具去年都尚未推出。

市民購物更精打細算

報道提到，美國失業率逼近4年高位、消費者信心跌至7個月低位，以致市民購物預算緊縮，更加精打細算。此外，市場研究機構eMarketer分析師Suzy Davidkhanian表示，消費者使用AI工具可更快找到所需商品，而且可以讓送禮過程更快捷及更有指導性。

熱銷商品方面，包括樂高（LEGO）、寶可夢（Pokemon）卡牌、任天堂（Nintendo）Switch、PS5及Apple AirPods等，從玩具到電子產品均全面熱賣。

實體店銷售相對平淡

不過，實體店銷售相對平淡，據Mastercard SpendingPulse指出，今年「黑色星期五」電商銷售按年增10.4%，遠高於實體店銷售增長1.7%。Salesforce更指出，今年「黑色星期五」AI相關工具共影響全球142億美元的網上銷售，其中單是美國已貢獻30億美元。

Adobe預測，接下來的「網絡星期一」（Cyber Monday）可能會更驚人，預計銷售額可達142億美元，按年增6.3%，再次改寫網購歷史。Adobe又表示，電子產品預期將出現最高3成折扣，服飾與電腦也將推出強勁的折扣。