榮耀獨立五周年 向 「AI終端生態公司」轉型 料最快2026年上市

據星島環球網報道，11月17日，榮耀品牌獨立五周年之際，新任CEO李健感歎「第五年，是遠征路上的一朵浪花。」這句話既回望了榮耀脫離華為獨立成長的五年征程，也暗示了其向 「AI終端生態公司」轉型的全新挑戰。

五年來，榮耀已然從依附華為的「太子」蛻變為獨立作戰的「猛將」，在手機市場獨自沈浮，如今，沖刺IPO的榮耀正以AI為新敘事，在人事變革與戰略轉型中尋求破局，卻也深陷轉型陣痛。

品牌慣性消退 手機業務承壓下滑

2020年11月，在美國製裁的重壓下，華為被迫剝離榮耀，由深圳國資牽頭、30 余家代理商及經銷商組建的深圳市智信新信息技術有限公司接盤。

獨立後的榮耀，延續了在華為體系內「年輕化 + 性價比」的核心定位，主力產品仍聚焦手機、平板、電腦等品類。為規避製裁並與華為切割，榮耀重構了開發平台與運作體系，以「新榮耀」姿態面向市場。

憑借在華為積累的技術與品牌慣性，榮耀獨立後迅速復蘇：2022年二季度，其國內市場份額攀升至19.5%，登頂行業第一。

然而，隨著2023年下半年華為強勢回歸手機市場，榮耀依賴的華為技術「遺產」逐漸喪失差異化優勢，高端產品競爭力陷入支撐不足的困境。

市場數據直觀反映了這一頹勢：IDC數據顯示，2024年一季度榮耀仍以17.1%的份額穩居國內第一，但後續三個季度連續下滑，全年份額跌至14.9%（排名第四），同比下滑8.1%；2025年三季度份額進一步降至14.4%，排名滑落至第五，同比下滑1.5%，即將跌入「others隊列」。

「血洗」管理層 沖刺IPO

第五個年頭開啟之際，一場關乎榮耀戰略走向的人事變革席卷榮耀。

2025年1月，榮耀頭號「操盤手」趙明宣布因個人原因辭去CEO職務，同期離職的還有中國區CMO姜海榮、中國區銷售部部長鄭樹寶。

資料顯示，趙明自2015年擔任榮耀總裁，是帶領品牌度過獨立初期最艱難階段的核心功臣，其離職時點頗具深意 ——2024年12月榮耀剛完成股份製改造，正準備開啟IPO輔導，Pre-IPO輪估值達2000億元。

2025年6月，榮耀於正式獲得上市輔導備案，輔導機構為中信證券，計劃在2026年一季度完成輔導，預計最快2026年實現上市。

接過掌舵權的李健是華為老將：2001年加入華為，2021年加入新榮耀，歷任榮耀管理團隊核心成員、副董事長、人力資源部總裁等職位。

李健上任後迅速啟動戰略重構，宣布榮耀將從傳統手機製造商轉型為「全球領先AI終端生態公司」。

對於資本市場而言，一個有AI加持的終端生態公司，顯然比智能手機廠商更具有想象空間。

為匹配戰略轉型，榮耀推出了「雄鷹計劃」，展開大刀闊斧的人事調整：38個中國區主管職位重新競聘，超四成主要負責人受影響。同時一批90後年輕人被推至關鍵崗位，為AI轉型註入創新力量。

轉型陣痛 AI路道阻且長

李健上任後提出聚焦AI的「阿爾法戰略」，明確榮耀「AI智能體手機→AI產業生態→AGI文明」的三步發展路徑，並承諾未來五年投入100億美元，加速AI領域布局與創新。

根據榮耀10月23日發布的戰略圖景，榮耀推出了HONOR AI Connect平臺，將語音、視覺等多模態交互能力及軟硬件一體化模組整合其中，適配多樣化算力需求，並向生態合作夥伴開放AI能力。榮耀產品線總裁方飛表示，品牌致力於成為生態體系的 「樹幹」：向下整合技術根基，向上支撐場景與服務。

市場機構Canalys分析指出，「阿爾法戰略」強調生態系統和合作夥伴關系，意味榮耀將會與谷歌等AI全棧玩家不同，其側重點通過智能終端生態系統賦能用戶。

換言之，榮耀的AI戰略更像是過去手機廠商們常提的「萬物互聯」概念的AI升級版。

但轉型之路布滿荊棘。過去五年，榮耀的核心精力集中在構建獨立品牌、搭建供應鏈與渠道體系、重構技術平臺等領域，而在手機之外的生態拓展與研發積累上顯著落後於小米、華為、OPPO、vivo 等同行——這些競爭對手早已向汽車、IoT、AI等領域拓展。

如今在手機業務增長乏力的壓力下，榮耀亟需通過AI生態破局，卻面臨「起步晚、積累薄」的現實短板。

市場反饋更直接暴露了轉型困境：榮耀10月發布的旗艦產品Magic 8，以搭載智能體YOYO的「AI 手機」為核心營銷賣點，但開售15天銷量僅25萬臺，較上一代同期下滑三成。

歸根到底，在目前的手機產品上，榮耀還未能探索出AI的革命性玩法以引起換機潮，這一問題在友商身上同樣存在。蘋果的Apple Intelligence、三星的Galaxy AI也因與普通AI語音助手體驗差異不大、實用性不足，未能獲得市場廣泛認可。

值得關註的是，榮耀計劃2026年推出真正意義上的「機器人手機」（Robot Phone），其核心創新在於搭載外延式雲臺相機，試圖打破智能手機的功能與交互局限。

榮耀能否在IPO過程中拿出突破性的AI交互產品，這款造型怪異的產品能否成為榮耀探索AI手機的突破口？一切還是未知。