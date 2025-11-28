大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會謝絕第三方捐款 「公益路共勉」 3000萬撥款已開放申請

大埔宏福苑五級火｜各方支援大埔五級火劫，日前李嘉誠基金會宣布設立3000萬元緊急援助基金後，不少市民亦有意捐贈予基金會。李嘉誠基金會回應指：「很多謝大家的厚愛、信任及支持，但基金會註冊李嘉誠家族是唯一的資金來源，因此不能接受第三方的捐款，在公益路，大家一起共勉。」

撥款3000萬予慈善機構

基金會昨日昨日（27日）指，長和系創辦人李嘉誠對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，故宣布即時撥出3,000萬元，設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。

額外5000萬後續支援 另動用紀律部隊基金

另外基金會亦將撥出5,000萬元的後續支援計劃，助社區重建復元；同時基金會透過自1984年成立的「紀律部隊專項基金」，另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。

慈山寺網站設申請連結

李嘉誠基金會呼籲合資格的慈善機構，透過慈山寺網站內的連結遞交資助申請，該網頁將已經啟動，能夠迅速向有迫切需要人士提供直接支援的計劃將被優先考慮取納。