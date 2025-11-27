大埔宏福苑五級火｜銀行界推六大應急措施 半年還款寬限期 周六日分行延長營業 附各支援詳情

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，為協助受災居民渡過難關，金管局與銀行公會及28間零售銀行商討跟進事宜，銀行業界即時推出六項應急支援措施，包括為受災居民的按揭、私人及信用卡等貸款，提供預先批核的6個月還款寬限期，並會在大埔區分行延長假期服務。

銀行六項應急支援措施包括：

成立內部專責小組、開設電話專線及加強發放資訊：

各零售銀行即日起設立由管理層領導的專責小組，統籌及靈活協調內部資源，指導前線職員靈活處理受災居民的個案，並開設24小時電話專線解答查詢，以及在分行、網頁和社交媒體公布支援措施的詳情及更新；

提供預先批核的六個月還款寬限期，減輕受災居民的即時資金壓力：

為受災居民的按揭、私人及信用卡等貸款提供預先批核的六個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關的罰息和手續費；

延長大埔區銀行分行服務時間，增派人手應付當區需求：

各零售銀行將延長大埔區分行的服務時間，於11月29日（星期六）上午9時至下午5時，及11月30日（星期日）上午9時至下午1時提供服務，並按實際情況調整下周服務時間。同時加派人手於分行了解受災居民對銀行服務的特別需求；

優先處理受災居民銀行戶口操作和補辦文件：

協助受災居民或其親屬加快處理相關銀行帳戶操作，優先和加快處理受災居民補辦銀行文件（如提款卡、信用卡和扣帳卡等）並靈活安排領取或直接派送；

彈性協助受災居民提取流動資金：

特別處理未能出示身份證明文件或銀行文件的受災居民，以不同方式核實身份，以提取現金及繼續使用其他銀行服務；

協助跟進保險賠償：

各零售銀行將主動聯絡透過銀行購買保單的受災居民，協助他們提出索賠申請。

大埔宏福苑五級火｜各大銀行支援措施（持續更新）

滙豐實施一系列緊急措施

滙豐宣佈，實施一系列緊急措施為受災居民提供適切支援，其中包括為未能出示香港身份證、存摺或提款卡的受影響客戶作出特別服務安排，並加快為他們更換提款卡、信用卡及扣賬卡。該行將增加兩間距離宏福苑最近分行之人手，以加強服務支援，並已設立專線，為受影響客戶提供協助：

新界大埔廣福道54-58號地下及2樓大埔分行

新界大埔廣福道54-58號1樓 大埔卓越理財中心

滙豐應急措施：

六個月按揭還款寬限期

宏福苑按揭客戶可獲安排六個月本息延遲還款寬限期，並豁免罰息及手續費。還款期亦將相應延長6個月。 滙豐人壽客戶相關支援：

●合資格的滙豐人壽客戶可透過具現金價值的保單抵押，獲得高達10萬元或等值的一年免息保單貸款。最終貸款額視保單額度而定。

●由2025年11月26日至2026年5月31日，受影響客戶的保單如因延遲繳付保費而失效，可在無需支付利息或額外核保下恢復生效保單。

●受影響的滙豐人壽客戶可獲三次免費遙距心理健康諮詢服務，適用於客戶本人及其直系親屬。 信用卡及免抵押貸款：

將為宏福苑居民提供紓困措施，包括預先批核的信用卡及貸款6個月延遲還款寬限。 用PayMe支持社區夥伴：

用戶現可透過PayMe向一眾社區夥伴捐款，並可將其商戶萬用券隨善款捐贈予相關機構，支援其善後工作。

恒生提供2萬元24個月免息緊急貸款

恒生銀行指，除已公布的援助措施外，該行為宏福苑居民提供為期長達24個月的免息緊急貸款，以2萬元為上限。同時為受影響居民的按揭、信用卡及個人貸款提供6個月預先批核還款寬限期，並將豁免所有逾期還款費用、財務費用及手續費。如需協助，宏福苑居民可致電恒生特設專線29986800查詢。

中銀酌情處理樓按及貸款還款

中銀宣布加強應急措施，進一步支援大埔宏福苑火災事件受影響居民：

將為受災居民的按揭、私人貸款及信用卡提供預先批核的6個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關罰息和手續費，還款期亦將相應延長六個月，減輕受災居民的即時資金壓力。

中銀將延長大埔區4家分行服務時間，增派人手應付當區需求 ，於11月29日（星期六）上午9時至下午5 時；及11月30日（星期日）上午9時至下午1時提供服務，並按實際情況延長下周服務時間。中銀香港已設立24小時專線36693070 （一般銀行服務），為受影響客戶提供協助。

中銀集團保險已即時開設服務專線和應急理賠綠色通道，簡化理賠手續，快速響應受影響客戶的索償查詢與申請。為進一步為受影響的客戶提供適切援助，即日起推出以下優先保障新措施：

●豁免申索期：豁免宏福苑火災受損單位的保單持有人理賠申索期。

●先行給付、全額賠付：核實保單後，按照「盡賠、快賠」原則，簡化及加快賠償程序，即時先行賠付受保金額的30% ，並對剩餘70% 應賠金額進行快速理賠 。

●豁免續保保費：對有意續保的受災保戶，適當放寬續保要求，做好續保服務，提供一次保費豁免。

中銀大埔區4家分行地址：

安慈路分行：新界大埔安慈路3號翠屏花園地下10號舖

大埔分行：新界大埔墟寶鄉街68-70號

大埔廣場分行：新界大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號

富亨邨分行：新界大埔富亨邨商場1-2號

另外，中銀已為政府設立大埔宏福苑援助基金捐款賬戶，並開通轉數快，詳情如下：

轉數快識別碼（FPS ID）：

124037276

124037276 ⁠銀行轉賬：

銀行：中國銀行（香港）有限公司

賬戶名稱：大埔宏福苑援助基金Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po

港元賬戶：012-875-2-190159-7

人民幣及其他貨幣賬戶：012-875-2-190160-7

渣打推出多項支援措施

渣打香港為幫助受影響客戶解決緊急的資金周轉和其他理財需要，渣打香港已即時推出相應支援措施，包括：

酌情協助未能出示身份證明文件的受影響客戶提取現金和補辦銀行文件（如提款卡、信用卡和扣賬卡》等，並優先和加供處理相關工作；

⁠彈性處理受影響客戶的各類貸款之還款寬限期，按需要豁免相關的逾期還款費用和手續費；

加派人手至大埔分行（大埔廣福道26-50號大埔大廈地下1-3號舖），並即日起延長服務時間兩小時，為受影響客戶加強服務，直至另行通知；及

設立24小時專線 2886 6055，處理受影響客戶的查詢。

渣打香港又提醒公眾要時刻保持警惕，防範不法之徒借機行騙。

東亞銀行增派人手提供服務

東亞銀行因應大埔宏福苑緊急事故，大埔分行周四（27日）起延長營業時間，並增派人手，為受影響居民提供所需的銀行服務。該行亦特別設立一條 24 小時支援熱線 +852 2211 1812，為受事件影響的居民提供銀行服務支援。

工銀亞洲豁免定存提前贖回費 貸款彈性還款方案

工銀亞洲一步延長大埔分行於本周末的營業時間，而分行提供儲備瓶裝水、插電與充電裝置及休息空間，更特別為受影響市民設有專用熱線35101282處理緊急金融業務。

此外，工銀亞洲為配合應急援助金發放安排，進一步加大相關分行的現金庫存，以及確保大埔區與鄰近區域的自動櫃員機現金供應充足，方便受影響市民提取現金。

簡易身份認證及補辦卡服務方面，受影響客戶如未能提供身份證明文件或存摺，可透過簡易程序完成身份核實，經簽署核對通過即可辦理特定交易，包括提款交易，提款卡補發和定期存款提前結清。如受影響客戶需要申請補發提款卡，本行可即時為客戶取消舊提款卡並即場免費補發。

費用豁免方面，工銀亞洲將為受影響客戶豁免定期存款提前贖回手續費及保管箱鑰匙補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的特別情況，該行將酌情處理並採取彈性還款方案，包括延期還款、債務重組、豁免逾期費用及利息等，減輕客戶財務壓力。

信銀國際提供6個月按揭及個人貸款暫免還款

信銀國際宣佈，向受大埔宏福苑五級火災影響客戶推出應急支援措施，包括在大埔分行準備足夠現金，酌情協助未能提供身份證明文件、存摺或提款卡的受影響客戶提供提款便利，以及為以宏福苑地址登記的按揭及個人貸款客戶提供6個月按揭及個人貸款暫免還款安排，有關措施已即時自動生效。

該行對大埔宏福苑五級火災深感難過，並對死者致以深切哀悼，以及向死者家屬和傷者致以深切慰問，期望透過相關應急支援措施，盡力協助受影響客戶減輕經濟負擔，讓他們能夠更專注於恢復和重建生活。本行衷心祝願所有受影響人士早日渡過難關，恢復正常生活。

信銀國際表示，將繼續密切關注大埔宏福苑火災事件，為受影響客戶提供適切支援。如有查詢，請致電客戶服務熱線2287 6767或親臨大埔分行（地址：新界大埔廣福道152至172號大埔商業中心地下G及H號舖）。

大新貸款6個月暫免還款

大新銀行宣布，已準備好為受影響的居民提供以下特別安排，並加快處理他們的銀行服務需求：

為未能出示香港身份證、存摺及/或提款卡的受影響客戶作出特別安排，包括加快為他們更換提款卡、信用卡及扣賬卡。

為按揭、個人及信用卡貸款提供6個月暫免還款（包括本金和利息）安排，並豁免相關罰息和手續費。

對於定存提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。

另外，大新銀行位於大埔安泰路1號大埔廣場地下53號及54號舖的大埔分行，將延長本周末服務時間如下：

29/11（星期六）上午9:00至下午5:00

30/11（星期日）上午9:00至下午1:00

大新指，客戶如需進一步詳情及協助，可以聯絡該行為宏福苑受影響客戶設立的24小時客戶服務專線28288040查詢。

安達人壽發5000元援助金 6個月保費假期

保險公司方面，Chubb Life安達人壽香港表示，為確保受影響客戶能夠盡快獲得適切支援，推出特別措施已啟動：

向每名居住在宏福苑的受影響客戶，提供5,000元現金援助，以應付即時開支

為受影響客戶設立24小時緊急專線：26039472

以最優先次序及最大彈性處理所有相關理賠（包括人壽、醫療、意外、家居及火險等）及財務支援安排

酌情免除相關索賠的部分證明要求，大幅簡化理賠流程

為受影響客戶提供6個月保費假期

為受影響客戶於指定期間內提供豁免利息保單貸款

永明向受影響客戶發5000元津貼

Sun Life永明表示，已即時啟動緊急應變措施，包括：