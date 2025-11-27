大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬

大埔宏福苑五級火警震撼中港兩地，長和系創辦人李嘉誠對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，今日宣布即時撥出3,000萬元，設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。基金會呼籲合資格的慈善機構透過慈山寺網站內的連結遞交資助申請，該網頁將在今日下午1時啟動，能夠迅速向有迫切需要人士提供直接支援的計劃將被優先考慮取納。

相關文章：大埔宏福苑五級火．直播

李嘉誠基金會額外5000萬後續支援

基金會將透過自1984年成立的「紀律部隊專項基金」，另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。李嘉誠同時向所有在這場不幸事件中遭受損失或痛苦的人士致以深切慰問。基金會將繼續與社群並肩同行，並將撥出額外5,000萬元的後續支援計劃，助力社區重建復元。

周大福集團動員旗下企業提供支援

周大福集團表示，與社會各界深表關切與哀痛，宣佈捐出2,000萬元，為受火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關。在火災發生後，周大福集團昨日迅速動員旗下企業，為受災居民提供臨時住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援。此外，集團亦將展開內部員工募捐行動，與社會同心，共同支援宏福苑居民重建家園。周大福集團特別向消防員、前線及後援救災人員，以及醫護團隊致以崇高的敬意。集團將持續關注事態發展，旗下各企業的義工隊隨時候命，全力配合政府提供適切的後續支援。

李兆基基金捐款3000萬元

恒基兆業地產集團表示，為緊急支援大埔宏福苑火災受影響人士，李兆基基金將捐款3000萬港元，用於緊急救援及過渡安置，「我們對事件深感難過，並向所有受災人士致以誠摯的慰問」。

信和及黃廷方慈善基金撥款2000萬

信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重，向受影響居民致以最深切慰問。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2000萬港元支援賑災，同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日下午集團義工同事亦前往聖公會救主堂社會服務中心大埔，為市民送上餐盒和熱湯。

小米雷軍祈願逝者安息、傷者康復

小米（1810）創始人雷軍在社交媒體發文表示，香港小米基金會捐贈1,000萬元，緊急馳援大埔火災救援。雷軍在帖文表示，祈願逝者安息、傷者康復，受災同胞早日渡過難關。香港小米基金會則表示，將緊急馳援1,000萬港元，用於受災居民的醫療救援、緊急安置、過渡期生活救援等。此外，基金會將持續關注受災救援情況，與社會各界攜手，幫助受災同胞早日渡過難關，重返正常生活。

騰訊捐款1000萬用於緊急救援

騰訊公益慈善基金會向大埔宏福苑火災事件捐款1,000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給及情緒疏導等急需工作。騰訊表示，向全力援救的消防救護人員以至一呼百應迅速援災的各界團體致以崇高敬意，感謝消防人員以專業與勇氣守護生命安全。基金會將持續關注救災情況，根據災情和實際需求，和各方保持合作，祈願受災居民平安及生活早日復常。

阿里巴巴首批捐款2000萬元

阿里巴巴官方微博撰文稱，啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災後援過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。此外，阿里旗下物流集團菜鳥正調動最近距離食物、被褥等物資前往災地。

螞蟻集團首批捐贈1000萬 AlipayHK設專項捐助通道

螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1,000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。另外，Alipay首頁開設專項捐助通道，方便香港市民第一時間參與慈善機構的救援項目。

馬雲基金會捐款3,000萬元

馬雲基金會發文指，緊急捐款3,000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向冒著生命危險英勇救火的消防員和應急人員及其家庭提供幫助。

安踏捐出總值3000萬現金及物資

安踏體育（2020）宣佈作出緊急捐贈，捐出總值3,000萬元現金及物資，包括1,000萬元現金及價值2,000萬元的禦寒裝備，協助受災人士應對緊急安置及過渡期基本生活所需。

量化派捐贈100萬 港交所取消敲鑼環節

今日（27日）在港上市的內地消費電商平台「羊小咩」母公司量化派（2685）宣布，捐贈100萬元用於慰問大埔宏福苑五級火災受難家屬。此外，港交所對昨日大埔發生火警造成嚴重傷亡深感悲痛，向遇難者致以最深切哀悼，並向其家屬，及所有受傷及受影響的居民致以深切的慰問；為表示尊重，原定於今日上市儀式舉行的敲鑼環節已予取消。

富途啟動1000萬元緊急捐助

富途即時啟動1,000萬元緊急捐助，用於支持受災家庭的緊急安置、基礎生活物資的快速補給，以及必要的後續協助工作，將持續密切關注災情，與救援及社福機構保持緊密無間的溝通，誠摯期望所有受災住民能獲得妥善照顧，並早日恢復穩定正常的社區生活。同時，富途作為「樂施毅行者2025」的首席贊助商，積極響應及配合當前救災工作，尊重及全力配合樂施會將「毅行者」所籌得的公眾捐款及物資用於支援救災及相關援助工作。

對於昨日（十一月二十六日）新界大埔宏福苑發生的嚴重火災事故，嘉華集團（「集團」）向火災中遇難的居民和殉職的消防員表示沉痛哀悼，並對受影響居民及家屬致以誠摯慰問。

嘉華集團及主席呂耀東捐1000萬

嘉華集團宣布捐出1,000萬元，其中700萬元由集團捐出，300萬元由集團主席呂耀東以個人名義捐出，為受火災影響的家庭提供即時經濟援助，以解燃眉之急，支持他們重建生活。呂耀東表示：「火災無情，人間有愛。得知大埔宏福苑發生火災，造成多名市民痛失家園，我們感到非常難過。集團希望透過是次捐款，能即時為受災街坊提供一點支持，略盡綿力，協助他們應對當前困境。我們與社區同心同行，祝願所有受影響人士早日走出陰霾，重拾正常生活」。

361度集團捐1500萬及裝備

體育品牌361°宣佈，集團緊急捐贈1500萬元現金及裝備，全力支援香港大埔區日前發生五級火災後的救援與災後重建工作。

星展香港捐1000萬予香港紅十字會

星展香港宣布，將捐出1,000萬元予香港紅十字會，以支援昨日大埔區發生嚴重火災的救援工作。該行對是次嚴峻災害表示深切慰問與關注，是次捐款將協助香港紅十字會為受影響家庭提供即時救援：包括衣物、食水及熱食、臨時庇護所、日常生活必需品（如衛生及清潔用品）、以及心理健康支援服務，幫助受影響人士渡過難關。

優品360捐500萬及物資包

優品360控股（2360）對於不幸殉職的消防員及遇難居民，致以沉痛哀悼，同時向所有受影響住戶致以深切慰問，已準備500萬元捐款，支援災民及協助受影響居民渡過難關。同時，集團亦已捐出1,000份物資包，當中包括包裝食品、飲用水及茶飲，較早前已由團隊送往大埔社區中心，盼能為受災居民送上關懷與支援，與大家攜手同行、共渡難關。

京東旗下佳宝超市緊急調配物資

京東集團（9618）在香港中聯辦幫助下，旗下佳宝超市為首家將救援物資送達現場的企業，事故發生後第一時間聯動當地鄉議會，快速啟動應急救援機制，成立專項應急響應專班，緊急調配飲用水、餅乾、麻薯、即食麵等生活急需物資。火災發生當晚，首批救援物資就已從附近倉儲發出，由專人專車送達受災區域指定地點；目前第二批救援物資已裝車完畢，將根據現場需求隨時調撥補充。

比亞迪（香港）捐贈1000萬

比亞迪（香港）宣布捐贈1000萬港元，用於受災居民醫療救助、緊急安置及災後重建等工作。同時，集團向所有奮戰一線的消防及救援人員表示慰問，並對於事件支援中的所有救助人員和社會各界致以最崇高的敬意。

聯想香港捐款1000萬

Lenovo聯想香港向大埔宏福苑五級火災事件捐款1,000 萬元，用於受災居民的緊急救援、生活物資補給、醫療救助及後續善後工作。

HashKey Group捐贈1000萬

HashKey Group宣布緊急捐贈1,000萬港元，用於支援香港大埔火災的緊急援助及受災居民安置工作，並向奮戰一線的救援人員致以崇高敬意，將持續關注災情，全力協助受災同胞度過難關，祈願平安。

小紅書宣布捐款500萬

小紅書今日宣布捐款500萬港元，援助受火警影響的居民。該筆捐款主要用於災民的臨時住宿安排、基本生活物資補給，以及提供情緒支援服務。公司將會繼續留意災後情況，期望能與社會各界協力，幫助受災居民渡過難關，盡快回復正常生活。

