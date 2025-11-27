Cafe Deco逆市增設逾20間餐廳 周維正：辛苦日子從未失去希望

本港餐飲市場近年歷經多重考驗，Cafe Deco Group卻逆市擴張，於近兩年新設逾20間餐廳，董事周維正稱：「辛苦的日子裏從未失去希望，當前香港的氣氛正好轉」，料2026年集團整體同店銷售額按年可增長5%。Cafe Deco Group為其士國際（025）旗下餐飲集團，由2010年透過合併兩間餐飲集團成立，現時於香港擁有42間門店，周維正及其他股東合共持有約75%的股份。

租金情況已經穩定

租金方面，周維正認為，「租金情況已經穩定，暫不會是主要壓力」，集團多數租約採用「保底租金+銷售額分成」模式，以爭取更優舖位。他指，將優先提升同店銷售額增長，「不盲目追求門店數量」，計劃於2026年新開5間門店，布局成熟品牌與高流量商場。

海外市場方面，周維正指，除澳洲現有門店外，已和日本合作夥伴洽談在當地引入特色休閒餐飲，强調「不複製香港模式」，會因地制宜開拓餐飲版圖。

不排除上市可能

周維正表示，集團透過旗下海鮮肉類加工工及烘焙工作坊為本港餐廳及超市供貨，B2B（企業對企業）業務收入佔總營收約25%。加工批發的供應鏈業務客群穩定，為集團提供財政支持，同時降低集團自身餐廳的食材成本。問及日後是否有上市規劃，周維正稱「不排除上市可能」。