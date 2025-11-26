阿里雲在港推「100萬Token」計劃 企業3個月免費用最先進Qwen大模型

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲舉行年度「阿里雲香港峰會」，宣布推出「100萬Token計劃」、上線香港Model Studio生成式AI開發平台，以及與香港應用科技研究院開展合作，一系列舉措旨在加速本港AI應用，推動創新。

可用於智能客服、銷售培訓

阿里雲指，「100萬Token計劃」讓新註冊企業與開發者可於3個月內免費使用阿里巴巴最先進的AI系列模型，包括Qwen大語言模型及Wan視頻生成模型。參與者透過運用所提供的高達100萬個Token，可借助有關模型建構不同的AI應用，包括智能客服、企業知識庫問答，以及銷售培訓系統，或可用於驅動現有的AI應用，降低採用AI的門檻同時激發各行各業的創新動力。

上線香港Model Studio生成式AI開發平台

阿里雲在峰會上亦宣布已在香港推出Model Studio，客戶可在該平台上調用Qwen及Wan模型，參數規模從5億至數千億不等。Model Studio將部署在阿里雲的香港雲基礎設施上，讓企業及開發者以更快的速度，更高的合規標準，使用可靠的生成式AI模型。

針對金融、醫療與公共服務等受嚴格監管的行業，阿里雲指，推出Model Studio Exclusive，專為混合雲與私有雲環境的安全部署而設計，讓客戶在全面掌控自身數據與模型的前提下，充分發揮大語言模型與AIAgent的強大能力。

Model Studio Exclusive提供全面的AI開發能力，涵蓋基礎模型推理、高階模型微調，以及行業專屬AIAgent（AI代理）的創建能力，協助企業快速部署符合自身業務需求的AI解決方案。

阿里雲：港業務收入雙位數增長

阿里雲智能國際業務副總裁、港澳區域總經理袁志明表示，阿里雲深耕香港市場10年，建立了穩固的根基，連續5年保持香港IaaS（基礎設施即服務）市場領導地位，業務收入持續實現雙位數增長，並與逾5萬名客戶及300多個生態夥伴共同成長。他指，AI時代為香港企業帶來龐大機遇，該集團憑藉完善的雲端基礎設施，將持續強化AI實力，推動AI創新，以前瞻性部署支持香港企業的長遠發展。

阿里雲夥應科院 成立聯合人工智能實驗室

峰會期間，阿里雲亦與應科院簽署合作備忘錄，指出體現雙方致力推動數碼轉型，協助各行各業充份掌握人工智能的潛力，進一步助香港發展成為全球創新科技中心。阿里雲與應科院計劃成立聯合人工智能實驗室，推動科研與創新。

應科院行政總裁孫耀達表示，通過結合阿里雲的科技優勢以及應科院的科研能力和業界聯繫，正致力開發嶄新的高端人工智能解決方案，以協助各行各業解決痛點，提升營運效率。