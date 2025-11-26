本港工程公關需求攀升 港企Start PR推服務助營業額年增70%

本地「點餐式」公關公司千云工作室（Start PR）表示，香港工程建築行業對專業公關方案的需求持續攀升，該企遂參與該外判公關領域，為多個工程項目提供貼近社區的公關策略，成功帶動營業額較去年同期飆升70%。

與持份者溝通成工程公司公關首務

Start PR表示，工程界在施工期間無可避免會影響周邊居民，近年工程公司的首要需求，是主動與各持份者溝通、制定危機預防及溝通策略，而該公司專注於將複雜的專業工程細節，轉化為明確易懂的公眾訊息，彌補公眾對工程技術了解有限的鴻溝。

該公司續指，工程界對公關公司的要求有別於其他行業，除了基本的工程地盤知識外，業界更著重於周邊社區關係的建立與宣傳，而且工程項目從施工到完工的整個周期，皆需要與社區人士保持透明、多向的溝通，並鼓勵其了解及參與。

協助工程商參與社會公益

Start PR又表示，其公關方案結合多年服務非政府組織（NGO）的經驗，主動協助工程公司參與社會公益事業，如改善周邊社區基礎設施或提供在地就業機會，透過系統性的公關活動，企業得以展示對社會目標的承諾，有效創造和諧的公眾環境，有利項目順利推進。

Start PR主打點餐式公關

Start PR屬本港「零門檻點餐式」公關公司，標謗任何客戶都不需簽署長期合約，令公關成本大減，該企指，自成立以來已獲得中小企支持，其中包括國際級科技公司及跨國初創公司。