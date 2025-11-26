立法會選舉｜周大福集團推近500萬優惠 鼓勵市民積極投票 啟德零售館買$600減$300

【立法會選舉/投票/周大福集團】立法會換屆選舉將至，周大福集團響應政府呼籲，秉持「企業與城市同行」的理念，鼓勵市民積極投票，並以此提升社區參與感和凝聚力，市民憑投票後派發的「心意謝卡」，可於旗下多個業務享用特別優惠。

立法會選舉投票優惠｜周大福集團提供哪些優惠？

有關優惠涵蓋購物、餐飲及醫療健康服務，包括：

立法會選舉投票優惠｜新世界發展

• K11 MUSEA及K11Art Mall現金消費券（消費滿$100便可獲得$50折扣），每日名額1,207名，共派33日，總值約$2,000,000

立法會選舉投票優惠｜周大福創建

• 香港會議展覽中心：價值$500的餐飲優惠券（消費滿$1,000可用），共1,500張，總值$750,000

• 港怡醫院：價值$1,000體檢或醫美優惠券（消費滿$2,000可用），共 500張，總值$500,000

• 周大福人壽：價值$1,000的保費折扣券（指定產品消費滿$10,000可用），共127張，總值$127,000

立法會選舉投票優惠｜啟德體育園

• 啟德零售館：價值$300的電子消費優惠券（消費滿$600可用），共4,000張，總值$1,200,000

立法會選舉投票優惠｜佐丹奴

• 購物優惠券（消費滿$600 便可獲得$100扣減），共3,000張，總值$300,000

立法會選舉投票優惠｜港鐵

港鐵宣布港鐵商場會推出「投票有禮」抽獎活動，提供超過三百份由1000元至最高5萬元的港鐵商場電子優惠券，鼓勵市民履行公民責任，參與投票。

立法會選舉投票優惠｜戲院

10間戲院院線宣布，12月7日當天，持有「心意謝卡」的市民每人可在指定戲院院線購買一張半價戲票，特備節目及包場活動除外。參與活動的影院包括星達院線、百老匯院線、CGV Cinema、華懋電影院、影藝戲院、Cinema City、英皇戲院、Lumen Cinema、MCL院線及新寶院線。

主辦方表示，心意謝卡不允許轉贈他人，且不可與其他優惠同時使用。座位為先到先得，坐滿即止。

立法會選舉投票優惠｜優品360

優品360（2360）表示，在12月7日至12月9日期間，顧客憑投票「心意謝卡」於優品360及FoodVille全線香港177間門市，消費滿120元或以上，即可享9折優惠。

