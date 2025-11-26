Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜周大福集團推近500萬優惠 鼓勵市民積極投票 啟德零售館買$600減$300

商業創科
更新時間：17:20 2025-11-26 HKT
發佈時間：14:18 2025-11-26 HKT

【立法會選舉/投票/周大福集團】立法會換屆選舉將至，周大福集團響應政府呼籲，秉持「企業與城市同行」的理念，鼓勵市民積極投票，並以此提升社區參與感和凝聚力，市民憑投票後派發的「心意謝卡」，可於旗下多個業務享用特別優惠。

立法會選舉投票優惠｜周大福集團提供哪些優惠？

有關優惠涵蓋購物、餐飲及醫療健康服務，包括：

立法會選舉投票優惠｜新世界發展

• K11 MUSEA及K11Art Mall現金消費券（消費滿$100便可獲得$50折扣），每日名額1,207名，共派33日，總值約$2,000,000

K11 MUSEA及K11Art Mall提供現金消費券，消費滿$100可獲$50折扣。
K11 MUSEA及K11Art Mall提供現金消費券，消費滿$100可獲$50折扣。

立法會選舉投票優惠｜周大福創建

• 香港會議展覽中心：價值$500的餐飲優惠券（消費滿$1,000可用），共1,500張，總值$750,000
• 港怡醫院：價值$1,000體檢或醫美優惠券（消費滿$2,000可用），共 500張，總值$500,000
• 周大福人壽：價值$1,000的保費折扣券（指定產品消費滿$10,000可用），共127張，總值$127,000

立法會選舉投票優惠｜啟德體育園

• 啟德零售館：價值$300的電子消費優惠券（消費滿$600可用），共4,000張，總值$1,200,000

立法會選舉投票優惠｜佐丹奴

• 購物優惠券（消費滿$600 便可獲得$100扣減），共3,000張，總值$300,000

立法會選舉投票優惠｜港鐵

港鐵宣布港鐵商場會推出「投票有禮」抽獎活動，提供超過三百份由1000元至最高5萬元的港鐵商場電子優惠券，鼓勵市民履行公民責任，參與投票。

除了在車站及商場宣傳鼓勵市民積極投票外，港鐵商場亦會推出「投票有禮」抽獎活動，提供超過三百份由一千港元至最高五萬港元的港鐵商場電子優惠券，鼓勵市民履行公民責任，參與投票。詳情須參閱MTR Mobile及港鐵公司網頁稍後公布的相關細則。

立法會選舉投票優惠｜戲院

10間戲院院線宣布，12月7日當天，持有「心意謝卡」的市民每人可在指定戲院院線購買一張半價戲票，特備節目及包場活動除外。參與活動的影院包括星達院線、百老匯院線、CGV Cinema、華懋電影院、影藝戲院、Cinema City、英皇戲院、Lumen Cinema、MCL院線及新寶院線。

主辦方表示，心意謝卡不允許轉贈他人，且不可與其他優惠同時使用。座位為先到先得，坐滿即止。

立法會選舉投票優惠｜優品360

優品360（2360）表示，在12月7日至12月9日期間，顧客憑投票「心意謝卡」於優品360及FoodVille全線香港177間門市，消費滿120元或以上，即可享9折優惠。

相關文章：立法會選舉︱12月6日及7日康文署泳池、科學館等免費開放
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前