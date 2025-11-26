京東據報洽購麗新旗下中環建設銀行大廈

據DebtWire引述消息報道，京東（9618）冾購麗新發展（488）的中環中國建設銀行大廈50%股權。《星島頭條》向京東確認消息，對方表示沒有回應。

報道引述知情人士指，麗新發展最近同意將旗下最具市場價值的資產，中環建設銀行大廈50%股權出售給京東。不過，有另一位消息人士表示，競標可能尚未結束，可能會有對京東出價的反制報價。今年8月有報道指，長實（1113）亦參與競購中國建設銀行，長實當時回應指「不予置評」。

相關文章：傳參與洽購中環建設銀行大廈50%股權 長實：不予置評

料年底前公佈出售進展

據知情人士表示，麗新發展計劃在今年年底前就出售進展發佈公告。

麗新發展通過在香港註冊的Diamond String持有該商廈股權，該公司是與中國建設銀行(亞洲)子公司的合資企業，持股各佔50%。報道引述知情人士指，麗新發展曾預計出售該大廈50%股權，可獲得約20億港元的淨收益。消息人士指，麗新發展正努力避免其2026年7月到期的4.93億美元債券直接延期，預計在債券到期前能完成主要資產出售，以及完成兩筆今年12月和2026年3月到期的抵押貸款再融資。

另一方面，內地科技巨頭近年積極進軍香港，作為全球擴張的一部分。京東的同業阿里巴巴（9988）及螞蟻集團於10月17日宣布以約72億元，向文華東方酒店集團購入銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」，合共約30萬平方呎樓面，是自2021年以來香港最大的商廈交易。



