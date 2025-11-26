Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

京東據報洽購麗新旗下中環建設銀行大廈

商業創科
更新時間：12:42 2025-11-26 HKT
發佈時間：12:42 2025-11-26 HKT

據DebtWire引述消息報道，京東（9618）冾購麗新發展（488）的中環中國建設銀行大廈50%股權。《星島頭條》向京東確認消息，對方表示沒有回應。

報道引述知情人士指，麗新發展最近同意將旗下最具市場價值的資產，中環建設銀行大廈50%股權出售給京東。不過，有另一位消息人士表示，競標可能尚未結束，可能會有對京東出價的反制報價。今年8月有報道指，長實（1113）亦參與競購中國建設銀行，長實當時回應指「不予置評」。

相關文章：傳參與洽購中環建設銀行大廈50%股權 長實：不予置評

料年底前公佈出售進展

據知情人士表示，麗新發展計劃在今年年底前就出售進展發佈公告。

麗新發展通過在香港註冊的Diamond String持有該商廈股權，該公司是與中國建設銀行(亞洲)子公司的合資企業，持股各佔50%。報道引述知情人士指，麗新發展曾預計出售該大廈50%股權，可獲得約20億港元的淨收益。消息人士指，麗新發展正努力避免其2026年7月到期的4.93億美元債券直接延期，預計在債券到期前能完成主要資產出售，以及完成兩筆今年12月和2026年3月到期的抵押貸款再融資。

另一方面，內地科技巨頭近年積極進軍香港，作為全球擴張的一部分。京東的同業阿里巴巴（9988）及螞蟻集團於10月17日宣布以約72億元，向文華東方酒店集團購入銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」，合共約30萬平方呎樓面，是自2021年以來香港最大的商廈交易。


 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前