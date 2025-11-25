啟德辦虛擬時裝展 AR試身室體驗新世代時尚 結合巴黎時裝與本港新興設計

從替公仔換衫到為虛擬化身打造數碼造型，時裝一直都是一場充滿想像力的遊戲。由香港設計中心（HKDC）主辦、數碼時裝領域先鋒FabriX World策劃、文創產業發展處資助的《Play, Pose & Pixel 起勢. 玩. 虛擬時裝展覽》於11月22日至12月2日在啟德AIRSIDE Gate33藝文館舉行。

是次活動分為4個展區，呈現不同世代如何透過時尚表達自我的蛻變，並邀請各年齡層的訪客投入創意超越實體的世界。

展出多位收藏家復古玩偶

展區1放置了超過40款收藏家珍藏的復古玩偶，展品包括經典Barbie系列及與國際時裝品牌合作的珍貴限量款，如Christian Dior、Givenchy等；同場亦展出由本地娃娃藝術家、藝術家Ning Lau手工創作逾20款的藝術娃娃。展區2則聚焦Avatar文化熱潮，展現以Roblox等平台的新世代數碼遊樂場風尚，設有萬花筒鏡面隧道，標榜每一面倒影將化身另一個「Mini-You」。

盲盒解鎖虛擬分身

在展區3，參與者可以體驗FabriX的「擴增實境（AR）試衣間」，將新世代時尚帶到現實，展區還聚焦巴黎時裝周設計師與香港新銳設計力量的作品，並呈現四維掃描（4D Scan）技術的數碼時尚作品，觀眾更可以近距離探索360度全方位數碼時裝。至於展區4則以盲盒方式解鎖訪客的虛擬分身「Virtual Me」。

勞建青：東西交匯數碼時尚體驗

香港設計中心主席勞建青表示，該中心一直致力推動社會更廣泛及具策略性地運用設計與設計思維，並支持本地設計師的成長。他稱，今次展覽把巴黎時裝周的視野與本地新銳力量結合，為香港市民帶來一個東西交匯的數碼時尚體驗，希望營造一個真正具包容性的體驗，讓不同年齡、不同世代的朋友從 「玩」入手，去感受未來時裝文化。

羅淑佩：尖端科技展示數碼時裝

是次活動為2025年「香港時裝薈」項目之一，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（25日）於開幕禮上表示，這場展覽探索以尖端時尚科技展示數碼時裝的無限可能，是今年香港時裝薈最令人期待的項目之一。