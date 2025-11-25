Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德辦虛擬時裝展 AR試身室體驗新世代時尚 結合巴黎時裝與本港新興設計

商業創科
更新時間：18:49 2025-11-25 HKT
發佈時間：18:49 2025-11-25 HKT

從替公仔換衫到為虛擬化身打造數碼造型，時裝一直都是一場充滿想像力的遊戲。由香港設計中心（HKDC）主辦、數碼時裝領域先鋒FabriX World策劃、文創產業發展處資助的《Play, Pose & Pixel 起勢. 玩. 虛擬時裝展覽》於11月22日至12月2日在啟德AIRSIDE Gate33藝文館舉行。

是次活動分為4個展區，呈現不同世代如何透過時尚表達自我的蛻變，並邀請各年齡層的訪客投入創意超越實體的世界。

展出多位收藏家復古玩偶

展區1放置了超過40款收藏家珍藏的復古玩偶，展品包括經典Barbie系列及與國際時裝品牌合作的珍貴限量款，如Christian Dior、Givenchy等；同場亦展出由本地娃娃藝術家、藝術家Ning Lau手工創作逾20款的藝術娃娃。展區2則聚焦Avatar文化熱潮，展現以Roblox等平台的新世代數碼遊樂場風尚，設有萬花筒鏡面隧道，標榜每一面倒影將化身另一個「Mini-You」。

盲盒解鎖虛擬分身

在展區3，參與者可以體驗FabriX的「擴增實境（AR）試衣間」，將新世代時尚帶到現實，展區還聚焦巴黎時裝周設計師與香港新銳設計力量的作品，並呈現四維掃描（4D Scan）技術的數碼時尚作品，觀眾更可以近距離探索360度全方位數碼時裝。至於展區4則以盲盒方式解鎖訪客的虛擬分身「Virtual Me」。

勞建青：東西交匯數碼時尚體驗

香港設計中心主席勞建青表示，該中心一直致力推動社會更廣泛及具策略性地運用設計與設計思維，並支持本地設計師的成長。
香港設計中心主席勞建青表示，該中心一直致力推動社會更廣泛及具策略性地運用設計與設計思維，並支持本地設計師的成長。

香港設計中心主席勞建青表示，該中心一直致力推動社會更廣泛及具策略性地運用設計與設計思維，並支持本地設計師的成長。他稱，今次展覽把巴黎時裝周的視野與本地新銳力量結合，為香港市民帶來一個東西交匯的數碼時尚體驗，希望營造一個真正具包容性的體驗，讓不同年齡、不同世代的朋友從 「玩」入手，去感受未來時裝文化。

羅淑佩：尖端科技展示數碼時裝

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（25日）於開幕禮上表示，這場展覽探索以尖端時尚科技展示數碼時裝的無限可能，是今年香港時裝薈最令人期待的項目之一。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（25日）於開幕禮上表示，這場展覽探索以尖端時尚科技展示數碼時裝的無限可能，是今年香港時裝薈最令人期待的項目之一。

是次活動為2025年「香港時裝薈」項目之一，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（25日）於開幕禮上表示，這場展覽探索以尖端時尚科技展示數碼時裝的無限可能，是今年香港時裝薈最令人期待的項目之一。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
10小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前