《沽注一擲》原型Burry反駁AI不存在泡沫論點 直指Nvidia如當年思科

美國知名基金經理、電影《沽注一擲》原型人物Michael Burry，再次向AI熱潮發炮。他於周一（24日）發表一篇名為《泡沫的根本特徵：供給側貪婪》（The Cardinal Sign of a Bubble： Supply-Side Gluttony）的文章，反駁市場認為「科技巨頭賺錢能力強，因此不存在泡沫」的論點，並直接點名英偉達（Nvidia）扮演着當年科網泡沫時思科（Cisco）的角色。

當年泡沫也是由高利潤公司推動

Michael Burry在文中舉例，在1999年科網泡沫巔峰時期，推動納斯達克指數飆升的也是高利潤的大型科技股，而非沒有收入的小型科技股，其中包括當年的「四騎士」，亦即微軟、英特爾、戴爾與思科。

他強調「歷史從不簡單重複，但經常押韻」，現在的AI熱潮也是由「五大騎士」微軟、Google母公司Alphabet、Meta、亞馬遜與甲骨文所主導，再加上OpenAI等初創公司。

龐大投入背後是災難性過度供應

他提到，這些企業承諾在未來3年投入近3萬億美元於AI基礎設施，包括數據中心、運算晶片與能源佈局，但在龐大的資金投入背後，卻是災難性的過度供應和遠遠不足的需求。他警告，科技巨頭正陷入一場不可持續的資本支出競賽，為了搶AI運算能力而大量添購晶片、伺服器與建設數據中心，但下游應用的商業模式與實際需求，卻遠遠無法支持這些成本。

他又警告，不要被所謂的「這次不一樣」所蒙蔽，「無論多少人試圖證明，這次並沒有甚麼不同」。在文章結尾，他引用了「股神」巴菲特拍檔查理．芒格的一句話，「如果你到處刺破氣球，你不會是房間裡最受歡迎的人」。

