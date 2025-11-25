港收藏卡展覽兩日吸2.3萬人 陳展程：看好香港成亞洲卡牌交易中心

剛過去的周末，全港最大型收藏卡展覽《Grade 10 Festival》在灣仔圓滿結束，兩日吸引逾 23,000人次入場，並展出一幅由逾400張PSA 10滿分「梵高比卡超」組成的卡牆，總值近500萬元。

簡單稅制令買賣雙方不用擔心

活動主辦方、MemeStrategy（2440）行政總裁陳展程表示，投資Grade10，並以香港為基地，原因是看好香港成為亞洲卡牌交易中心的潛力。過去卡牌展覽多由西方主導，未來Grade10將積極拓展至亞洲多個城市，目標是將其打造成以亞洲為核心的國際文化盛事。

他解釋，香港簡單低稅制令買賣雙方不用擔心打稅問題，加上香港完善的法律體制，在知識產權保護、商標和版權方面做得很好。

陳展程提出公司的「ABC」發展方向：AI（人工智能）、Blockchain（區塊鏈）及 Culture（文化）。他透露，公司正利用AI技術協助鑑定及估值，未來更會應用區塊鏈技術。