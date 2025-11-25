Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地據報要求航空公司減少日本航班至明年3月 東航料最受影響

更新時間：15:24 2025-11-25 HKT
發佈時間：15:24 2025-11-25 HKT

據彭博引述消息報道，中國政府上周已指示國內航空公司減少飛往日本的航班數量至2026年3月，表明中國已做好應對長期爭端的準備。報道又指，東方航空（670）是受需求下滑影響最大的內地航空公司，因其每年營運近16,000班飛往日本的航班；該股今日曾跌逾8%，低見4.19元，暫報4.27元，續跌約4.8%。

被要求「暫時」作出調整

報道指出，航空公司被要求「暫時」作出這些調整，意味情況可能會根據外交局勢發展而改變。此外，市場研究機構China Trading Desk數據顯示，潛在的遊客取消行程已經持續到2026年4月。

報道又指，中國早前向公民發出旅遊警告後，中日旅遊人數已經下滑，而最新下達的指令將令趨勢將持續到春節期間，亦即是中國遊客海外消費的高峰期。不過，航空公司可自行決定削減哪些航班及削減多少航班。

