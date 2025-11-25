Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星展香港試行新跨境匯款服務 料2026年正式推出

更新時間：14:27 2025-11-25 HKT
發佈時間：14:27 2025-11-25 HKT

星展香港宣布推出「星展環星匯」（DBS GlobeSend）試驗計劃，目前正為選定的中小企客戶試行服務，並預計於2026年正式推出。該計劃採用智能路徑及實時匯率，提供全面整合及高成本效益的跨境匯款平台。

企業或節省40%成本

該行表示，透過DBS IDEAL網上理財平台，企業可輕鬆將款項匯至全球超過110個市場，支援最快實時或即日到賬，並以供應商當地貨幣全額支付。相比傳統電匯及大部分銀行的海外匯款，該服務的費用收費更低，不設中轉行隱藏費用，令企業有望節省高達40%成本。 

有關服務在試驗階段可處理最高50萬元等值、涵蓋超過110種當地貨幣的交易，並提供菲律賓披索（最高380萬菲律賓披索）及泰銖（最高50萬泰銖）的實時結算交易，實現跨境交易零時差；未來將分階段擴展實時或即日到賬功能，進㇐步支援澳元、英鎊、日圓及歐元的實時跨境轉賬服務。

