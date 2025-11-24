Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里旗下千問App一周下載量逾千萬 超越ChatGPT成增長最快AI應用

商業創科
更新時間：11:45 2025-11-24 HKT
發佈時間：11:45 2025-11-24 HKT

阿里巴巴（9988）旗下AI助手千問App公測一周，下載量逾1000萬，超越ChatGPT、Sora及DeepSeek成為史上增長最快的AI應用。受消息影響，阿里股價今早曾升5.9%，高見156.3元，暫報154.2元，升逾4%。

據內媒報道，千問App的爆發式增長，源於阿里Qwen模型技術實力和影響力。該模型自2023年全面開源以來，已成功超越Llama、Deepseek等競爭者，成為全球性能強勁、應用範圍最廣的開源大模型。

業界：有望成AI時代國民級應用

此外，Airbnb行政總裁Brian Chesky曾公開表示，公司正「大量依賴Qwen」，因其比OpenAI的模型更快速及出色；而英偉達行政總裁黃仁勳亦曾指出，Qwen已佔據全球開源模型市場大部份份額，並呈現持續增長之勢。

報道更引述業內人士指出，千問App的公測爆火只是開端，隨着開源模型持續演進、Agent能力快速迭代、生態融合加速，千問App有望成為AI時代的國民級應用。
 

