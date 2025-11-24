Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI內部信曝光 奧特曼承認Google令公司面對「逆風」

商業創科
更新時間：10:28 2025-11-24 HKT
發佈時間：10:28 2025-11-24 HKT

Google上周推出最新AI模型Gemini 3後，OpenAI被揭承認AI技術領先優勢縮減，甚至短期落後於Google。據外媒《The Information》引述一份OpenAI內部信指出，集團行政總裁奧特曼（Sam Altman）向全體員工表示，Google的成功可能會為公司帶來「一段暫時性的經濟逆風」，又直言經濟環境轉弱，公司將面臨更嚴峻挑戰。不過，奧特曼指OpenAI正在快速趕上，期望能成為AI競賽的領導者。

Google在pre-training取得突破

在內部信曝光前，業界已傳出Google在AI訓練方法上實現重大突破，Gemini 3幾乎在所有基準測試上名列前矛，讓Google在AI競賽中一口氣超前對手。其中最關鍵的原因之一，是Google在許多業界人士視為「已碰到天花板」的pre-training（預訓練）領域取得突破。

稱OpenAI正加快追趕

奧特曼在內部信中也罕見稱讚競爭對手，指Google近期在pre-training方面表現突出，但表示「我們很清楚還有很多工作要做，我們正加快追趕。」此外，OpenAI亦正打造一款代號為「Shallotpeat」的新語言模型。有指該模型開發目的之一，就是修補OpenAI在pre-training階段所遇到的bug。

至於所謂pre-training，是指大型語言模型開發的基礎，關鍵在於讓模型理解和學習各類數據之間的關聯。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前