OpenAI內部信曝光 奧特曼承認Google令公司面對「逆風」

Google上周推出最新AI模型Gemini 3後，OpenAI被揭承認AI技術領先優勢縮減，甚至短期落後於Google。據外媒《The Information》引述一份OpenAI內部信指出，集團行政總裁奧特曼（Sam Altman）向全體員工表示，Google的成功可能會為公司帶來「一段暫時性的經濟逆風」，又直言經濟環境轉弱，公司將面臨更嚴峻挑戰。不過，奧特曼指OpenAI正在快速趕上，期望能成為AI競賽的領導者。

Google在pre-training取得突破

在內部信曝光前，業界已傳出Google在AI訓練方法上實現重大突破，Gemini 3幾乎在所有基準測試上名列前矛，讓Google在AI競賽中一口氣超前對手。其中最關鍵的原因之一，是Google在許多業界人士視為「已碰到天花板」的pre-training（預訓練）領域取得突破。

稱OpenAI正加快追趕

奧特曼在內部信中也罕見稱讚競爭對手，指Google近期在pre-training方面表現突出，但表示「我們很清楚還有很多工作要做，我們正加快追趕。」此外，OpenAI亦正打造一款代號為「Shallotpeat」的新語言模型。有指該模型開發目的之一，就是修補OpenAI在pre-training階段所遇到的bug。

至於所謂pre-training，是指大型語言模型開發的基礎，關鍵在於讓模型理解和學習各類數據之間的關聯。