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林作捲JPEX案後極速翻身 《東周刊》獨家爆轉做心靈導師開班吸金 課程爆滿賺六位數

即時娛樂
更新時間：12:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-05 HKT

林作近年職業生涯起伏不斷，從參選區議會、放棄做大律師，到轉戰保險界後因失言風波被解僱，再因JPEX案惹上官司，其動向一直成為外界焦點。最新一期《東周刊》獨家爆他最近又有新搞作，這次不賣保險也不推銷加密貨幣，而是成為「心靈導師」，開辦名為《林作•斯多葛生活哲學》的課程，將古老哲學包裝成解決都市人感情、職場及個人發展等問題的「思維操作系統」。課程推出後，吸引不少人報名，首班70個名額在短短數天內被一掃而空，以每位近五千元的學費計算，已為他帶來近35萬港元的收入，吸金力不減。

林作母親、女友齊撐場

據悉，課程標榜「解決99%生活問題」，精準擊中現代人的深層焦慮。在最新一期《東周刊》直擊的首日課堂上，70名學員中不乏專業人士，他們全神貫注，並踴躍提問。林作全程表現自信流暢，更將女友裕美及專程由北京返港支持他的林母王莉妮（Lily）寫進教材，拿她們開玩笑，直指母親「26個英文字母都識唔晒」，引得全場大笑，氣氛輕鬆。林作透露，他鑽研此哲學超過十年，並結合過去為上千人諮詢的實戰經驗，才夠膽出來教學。他形容這套價值觀是他面對逆境與輿論壓力時的強大武器，因此講解時顯得格外有說服力。

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林作屢敗屢戰變「哲學界KOL」

大眾最初認識林作，大多是因他與2015年港姐冠軍麥明詩的一段情。回顧他之後的事業軌跡，更是百足咁多爪，從踏入政壇、投身教育界、成為頂級保險銷售員，再到與鍾培生上演「林鍾大戰」，他總能製造話題並從中獲利。即使去年經歷解僱及官非纏身的低谷，他仍能迅速調整方向，先是自組團隊重返保險業，如今更開拓「心靈雞湯」市場。雖然他曾表示要視乎口碑再決定是否加開，但課程網站已急不及待公布五月的班期，足見市場反應熱烈。再次證明「抽水王」擁有屢敗屢戰的生命力。

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想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4tZuV1d

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