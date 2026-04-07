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陳煒認曾聽TVB「中央管轄」社交網：爭取宣傳效益 《東周刊》獨家爆四藝人拒相讓

即時娛樂
更新時間：18:10 2026-04-07 HKT
發佈時間：18:10 2026-04-07 HKT

最新一期《東周刊》獨家爆TVB為嚴管旗下藝人的社交網絡風險而推出「辣招」，強制旗下藝人將IG、FB、小紅書等社交平台帳號密碼交由公司「中央管轄」，惟有藝人拒就範而遭雪藏，郭柏妍、游嘉欣隨即被踢出節目《魔音女團》，張振朗和戴祖儀寧失工作也「抗旨」。

陳煒承認聽公司提過「中央管轄」社交網

《星島頭條》今日聯絡4位「抗旨」藝人，齊齊「潛水」至今未回覆。而近日因新劇《正義女神》熱播，頻頻跟網民互動的陳煒，向《星島頭條》承認有聽公司提過「中央管轄」藝人的社交網，還未實行，她認為公司此舉為掌握大數據去爭取宣傳效益，並不影響自己照常運作社交網，因此沒顧慮。

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陳煒不擔心受「中央管轄」影響

陳煒續說：「公司是希望掌握網絡大數據去爭取工作和宣傳，操作（社交網）並非交晒出去，都由自己操作，公司只是想掌握多少少。」對於有藝人同事產生疑慮，陳煒最近為《正義女神》頻頻上網留言覆網民，又會否擔心受「中央管轄」影響？她表示相信仍是照舊做法，「如有劇宣傳，我就會多發文留言，相信不會有影響。」未就事件回覆《星島頭條》的郭柏妍剛剛更新IG，上載學唱歌片段。有網民就認為因鍾柔美去年聖誕不小心將被緋聞男友劉展霆攬啜面親熱照上傳社交網引發事件。TVB今晚就相關事件發出聲明，內容如下：

聲明

就近日個別媒體有關電視廣播有限公司（下稱「本公司」）藝員社交平台合作安排的報道，本公司現作出澄清。

本公司一向尊重旗下藝員的個人私隱、合法權益及專業發展需要，並一直按照現行法律法規及既定內部程序，處理與藝員合作相關的行政及營運安排。

有關報道將本公司與藝員之間就社交平台合作及相關安排，描述為本公司強制所有藝人交出個人社交平台帳號，以作中央管轄，有關說法並不準確，亦未能反映實際情況。

公司與藝員之間就社交平台事宜的溝通，主要涉及節目宣傳、內容協作、廣告合作及相關營運安排，並一直以合法合規及互相尊重為前提。

本公司對任何失實或足以引起公眾誤解的報道表示關注，並保留一切權利。

電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲表示：「公司與藝員之間的溝通，主要是就社交媒體合作方式進行工作層面的交流。我們希望就外界因個別報道而產生的誤解作出澄清。」 

電視廣播有限公司

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