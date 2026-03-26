Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張德蘭入行60周年首登紅館 備戰打亂生活節奏 夫婿撐場老闆送金咪

即時娛樂
更新時間：18:45 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:45 2026-03-26 HKT

66歲「四朵金花」張德蘭為慶祝入行60周年，將於5月30日在紅館舉行首度個人紅館演唱會《相識是緣份張德蘭演唱會》，更特別錄製四首新歌《快意人生》、《惜緣》、《記親恩》及《活在當下》。今日張德蘭出席記者會時，分享箇中感受，現場亦播放新歌《活在當下》MV。張德蘭老公楊偉誠現身支持外，主辦商之一的環星娛樂老闆張國林，更特別送上金咪及蛋糕賀她演出順利成功。

張德蘭呼籲珍惜眼前人

張德蘭透露，今次紅館個唱將濃縮過去60年來的歌曲與大家分享。她錄新歌《惜緣》及《記親恩》時更一度哽咽，因為年紀漸長，感覺時間過得很快，加上朋友移民等種種問題，希望大家要珍惜眼前人，尤其親人開始年紀漸大，要多見面。

張德蘭擔心會感觸落淚

問到可會擔心在個唱上會感觸落淚？她笑言都會驚，所以要提醒控制自己，不可影響表現，又指為個唱練舞配合歌曲，今次歌單亦很長，除了有經典歌，也會有一些少唱的歌曲。至於今次開騷可有打亂生活？張德蘭自認生活好規則律，為了開騷開始要試衫、整髮型、開會等，不過老公也很支持她。談及演唱會嘉賓，她表示要保持神秘，但自己不介意跟新生代歌手合作，因為喜歡嘗試新事物，又指新歌《活在當下》以新元素唱法，過程中也有很多新嘗試。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
影視圈
9小時前
宏福苑聽證會｜母親不幸遇難遺言「你同哥哥好好生活」 罹難者家屬冀委員會還死者一個公道︱持續更新
社會
8小時前
00:45
大埔汀角路回收場大爆炸 烈焰沖天 4人受傷送院 一人危殆
突發
7小時前
瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！｜Juicy叮
瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
00:51
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
社會
6小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
前台北市長柯文哲遭判17年，褫奪公權6年。
01:02
前台北市長柯文哲遭判17年 褫奪公權6年（附京華城貪污案懶人包）
兩岸熱話
4小時前
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
影視圈
8小時前