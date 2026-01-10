Matt Prokop被捕面臨多項指控 涉嫌違反保釋條件 曾被Sarah Hyland申請禁令3年內不得接近
更新時間：21:45 2026-01-10 HKT
發佈時間：21:45 2026-01-10 HKT
發佈時間：21:45 2026-01-10 HKT
35歲前迪士尼男星Matt Prokop於德克薩斯州被捕，據知案件更涉及兒童色情物品等控罪，令人震驚。
Matt Prokop曾毆打女友被控家暴
據《TMZ》報道，他目前被關押在德州維多利亞縣監獄，不得保釋。他於聖誕夜被捕，並面臨多項指控，包括涉嫌持有兒童色情物品和拒捕。據當地電視台報道，他今次被捕主要是因為涉嫌違反其於2024年涉及一系列指控時的保釋條件，估計是指他於2024年5月毆打女友，之後被控嚴重家暴及拒捕。目前未知他如何違反保釋條件。
參演過《我們的辦公室》、《樂壇Teen后》
Matt因參演經典劇集《我們的辦公室》（The Office）、《樂壇Teen后》（Hannah Montana），以及電影《歌舞青春3：畢業嘉年華》而為觀眾所認識。他又曾與爆紅喜劇《摩登家庭》（Modern Family）女星Sarah Hyland拍拖，但Sarah於2014年控訴他曾對她進行言語和肢體虐待，並向法院申請禁制令，要求他3年內不得接近她。
最Hit
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
2026-01-09 13:18 HKT
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
2026-01-09 13:08 HKT
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
2026-01-09 13:18 HKT
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
2026-01-09 20:00 HKT