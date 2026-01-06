吳雨霏體貼冧爆富貴老公 嫁初戀住億元豪宅 《東周刊》獨家直擊恩愛開餐舉動甜爆

前女子組合Cookies成員吳雨霏（Kary），本月即將與丈夫洪立熙（Brian）迎來結婚11周年紀念。最新一期《東周刊》獨家直擊他們日前一家人現身大埔一間充滿浪漫氣息的湖畔餐廳用餐。該餐廳因曾作為無綫戀愛真人騷《女神配對計劃》的取景地而聞名，氣氛絕佳。席間，吳雨霏與丈夫對仔女照顧有加，而孩子們亦表現獨立，自行進食，氣氛溫馨。吳雨霏更不時體貼地為老公夾菜，盡顯恩愛。飯後，一家人驅車返回價值近億元的半山豪宅，繼續享受他們低調而美滿的家庭生活。

吳雨霏急流勇退嫁初戀

現年39歲的吳雨霏，自2005年單飛發展後，憑藉〈In Control〉等金曲獲獎無數，更登上紅館舉行個人演唱會，奠定「樂壇小天后」的地位。然而，在事業如日中天之際，她於2015年與青梅竹馬的初戀男友、有「網球王子」之稱的洪立熙在美國註冊結婚，並在同年7月於意大利的莊園舉行浪漫婚禮。婚後，吳雨霏毅然淡出樂壇，專心相夫教子，與丈夫育有7歲大仔Asher、6歲二女Galilee及3歲孻女Noa，組成一個幸福的五口之家。

相關閱讀：吳雨霏細妹樣貌曝光！希臘結婚搞熱鬧浪漫婚禮 兩姊妹竟然唔似樣？

吳雨霏孻女心臟曾出事

為了家庭，吳雨霏甘願放下事業，全心投入全職媽媽的角色。她曾在訪問中坦言，雖然有時會渴望與大人交流，但自己非常享受湊仔的過程，對於復出抱持開放態度，前提是必須能兼顧家庭。這些年，她將家庭放在首位，尤其在懷有孻女Noa期間，曾面臨嚴峻挑戰。當時醫生發現Noa心臟多了一條血管，情況令人憂心，幸而在夫妻二人的同心協力與悉心照顧下，Noa現已完全康復。吳雨霏經常在IG分享親子點滴，字裡行間流露出無限的幸福感，展現了她從舞台天后到溫柔母親的完美轉變。

相關閱讀：吳雨霏獲唱片公司招手有計劃復出 曾想過做獨立歌手 唔清楚欣宜加盟環球唱片真確性